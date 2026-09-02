ALERTA MÁXIMA, inmigrantes: muerte bajo custodia de ICE genera contundente EXIGENCIA de China a EE. UU., ¿qué pasó?

La muerte de un ciudadano chino mientras se encontraba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en las Islas Marianas del Norte provocó una fuerte reacción de las autoridades chinas, que solicitaron a Estados Unidos una investigación exhaustiva del caso. El hecho vuelve a poner bajo la lupa las condiciones en las que permanecen los inmigrantes detenidos por las autoridades estadounidenses.

China pide explicaciones a EE. UU. por la muerte de un ciudadano bajo custodia de ICE.

Muerte de inmigrante chino bajo custodia de ICE en Estados Unidos

Lianyong Wei, de 51 años, murió el 23 de agosto en un hospital de las Islas Marianas del Norte, pocas horas después de quedar bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), según información difundida por la propia agencia y reportada por N+ Univision, medio que constituye la principal fuente de este caso.

Wei había sido detenido el 21 de agosto por las autoridades de seguridad pública del territorio estadounidense, debido a cargos relacionados con una presunta agresión contra una familia de cinco integrantes. Al día siguiente, fue transferido a la custodia de ICE, mientras avanzaban los procedimientos migratorios para su posible deportación.

La mañana del 23 de agosto, un guardia del centro de detención de Saipán encontró al hombre inconsciente durante una ronda de vigilancia. Wei fue trasladado de emergencia a un hospital, donde murió pese a los esfuerzos por reanimarlo. ICE indicó que las circunstancias y la causa de su fallecimiento continúan bajo investigación.

De acuerdo con la agencia, Wei había ingresado al territorio estadounidense en febrero de 2019 con autorización para permanecer únicamente dos semanas. El procedimiento de deportación comenzó en julio de 2026 y tenía una nueva audiencia programada para septiembre.

China exige respuestas a Estados Unidos por la muerte bajo custodia

El Consulado General de China en Los Ángeles confirmó que recibió la notificación sobre el fallecimiento y expresó su preocupación ante las autoridades estadounidenses. En un comunicado citado por N+ Univision, el consulado señaló: "Hemos expresado nuestra profunda preocupación a las autoridades estadounidenses pertinentes por este incidente y hemos exigido una investigación oportuna y exhaustiva sobre la causa de la muerte del Sr. Wei".

Además de esclarecer las causas del fallecimiento, China pidió que se informen los resultados de la investigación, se adopten medidas para evitar casos similares y se brinde apoyo a la familia del fallecido.

El caso también se suma a una serie de muertes de ciudadanos chinos relacionadas con la custodia migratoria estadounidense. Según el recuento citado por Associated Press, Wei sería al menos el quinto ciudadano chino fallecido bajo custodia del ICE o de la Patrulla Fronteriza desde marzo de 2025.

La situación preocupa a organizaciones defensoras de los inmigrantes y especialistas en salud pública. Uno de los aspectos cuestionados es si Wei recibió el examen médico inicial que el ICE contempla para las personas detenidas durante sus primeras horas bajo custodia.

Por su parte, las autoridades penitenciarias de las Islas Marianas del Norte anunciaron una revisión de los procedimientos. Anthony Torres, comisionado de prisiones del territorio, aseguró que se implementarán las medidas correctivas necesarias para reforzar la prevención y la respuesta ante este tipo de situaciones.

La muerte de Wei mantiene abiertas varias interrogantes sobre la atención médica que recibió y las circunstancias que rodearon sus últimas horas bajo custodia. Mientras continúa la investigación, China exige a Estados Unidos esclarecer el caso y garantizar que hechos similares no vuelvan a ocurrir.