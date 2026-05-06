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Universitario ganó 4-1 a fuerte rival y generó la algarabía de la hinchada crema

Universitario de Deportes consiguió una importante victoria ante un gran rival y desató la alegría de todos los hinchas cremas tras el término del partido.

Luis Blancas
Universitario goleó 4-1 a fuerte rival y desató la algarabía de los hinchas cremas
Universitario goleó 4-1 a fuerte rival y desató la algarabía de los hinchas cremas | Composición: Líbero
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Universitario de Deportes mantiene intacto su propósito de conquistar la Liga 1 y, con ello, alcanzar el tetracampeonato nacional. No obstante, no es el único frente competitivo del club crema, pues el equipo que participará en la Liga 3, defendiendo la camiseta merengue, venció por 4-1 a un rival de peso y logró subir al podio en un certamen importante.

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Universitario goleó 4-1 a fuerte rival y desató la algarabía de los hinchas cremas

La reserva de Universitario se impuso por 4-1 a Sport Boys en la Perú Champs, un torneo benéfico que reúne a equipos de la Liga 3 en Punta Hermosa.

Con este triunfo, el conjunto encabezado por Piero Alva se colocó en el tercer lugar, por detrás de Sporting Cristal y del campeón Alianza Lima.

La reserva de Universitario venció 4-1 a Sport Boys por Perú Champs

La reserva de Universitario venció 4-1 a Sport Boys por Perú Champs

Asimismo, Universitario de Deportes aprovechó este campeonato de menores para alistarse y llegar en óptimas condiciones al comienzo de la tercera división peruana.

Universitario de Deportes en la Perú Champs

Universitario, dirigido por Piero Alva, compitió en este torneo frente a equipos como Alianza Lima, Sporting Cristal y Sport Boys y, gracias a los resultados obtenidos a lo largo de las 3 fechas, logró subir al podio.

A pesar de no conquistar el título de este campeonato benéfico, los cremas dejaron en claro que están preparados para afrontar este tipo de encuentros y ahora apuntan a llegar con todos los elementos al inicio de la Liga 3.

¿Cuándo empieza la Liga 3 2026?

La Liga 3 del fútbol peruano comenzará a jugarse el 15 de mayo de 2026 y los equipos que participarán en este certamen buscarán obtener su clasificación a la Liga 2.

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Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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