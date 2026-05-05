Vargas aviva la ilusión en la 'U' sobre situación de Gassama: “He visto casos en Italia que revierten”

La situación en Universitario de Deportes sigue siendo tema de qué hablar, pues ante la necesidad de encontrar la regularidad que los vuelva a poner en racha de resultados positivos, buscan volver a ser protagonistas en la Liga 1 y generar ilusión de competir al máximo nivel en la Copa Libertadores.

En este contexto, en una reciente edición del programa 'La Parrilla del ‘Loco’', tuvo como invitado a Mauro Cantoro, quien abordó este tema junto a Juan Manuel Vargas. El exfutbolista ilusionó a la hinchada crema con sus palabras sobre Sekou Gassama, quien no ha sido el refuerzo que esperaban los seguidores.

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‘Loco’ Vargas aviva la ilusión en Universitario sobre la situación de Sekou Gassama

Durante el programa, Mauro Cantoro no pudo ocultar su descontento por el rendimiento del español-senegalés.

“Es jodi** opinar. No estuvo a la altura de lo que es la ‘U’, yo estoy sorprendido”, fueron las primeras palabras de Cantoro.

El diálogo subió de tono cuando Juan Manuel Vargas planteó la opción de que Gassama logre superar este inicio adverso. “¿Crees que no le puede dar la vuelta a la tortilla?”. El ‘Toro’ respondió con dudas y sostuvo: “No, porque lo que viste, ¿qué sensación te da? ¿que puede revertir esto?”.

El ‘Loco’, apoyado en su experiencia en el fútbol europeo, recordó situaciones parecidas: “Yo he visto casos en Italia. Que lo ves muy mal, que no se para bien y revierte”. A juicio del exdefensor, nada está definido todavía y la continuidad podría ser determinante para que el atacante recupere confianza y eficacia.

Cantoro mantuvo su postura y explicó sus motivos: “Yo lo vi hasta sin noción de correr un campo de fútbol. O sea, la pelota está ahí y quiere patear pelota, pierna y cabeza. No tiene la sensibilidad del fútbol”. Además, el exfutbolista subrayó que en Universitario el margen de tiempo y la paciencia son reducidos, especialmente en una etapa en la que el equipo afronta altas exigencias.

El intercambio dejó planteada una duda de fondo: ¿puede un jugador exhibir su mejor nivel con escasos minutos en la cancha? Juan Manuel Vargas defendió que la continuidad resulta clave: “¿No crees que también la continuidad es importante? Porque si me pones 10 o 15 minutos, ¿qué te voy a demostrar? Te puedo demostrar chispazos”.

“Sí, pero en el Real Madrid, Mastantuono tiene 10 minutos y tiene que mostrar en ese tiempo. ¿Qué quieres, que esté en Real Madrid y entre tres partidos seguidos? Es jodido. Y la ‘U’, no la comparo con el Real Madrid, pero acá no te dan tiempo”, señaló Cantoro.