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Error de Lutiger que le permitió a Palmeiras anotar el 2-0. | Captura ESPN

Terrible error de Rafael Lutiger que le permitió a Sosa anotar el 2-0 de Palmeiras sobre Cristal

Rafael Lutiger cometió terrible error y le permitió a Ramón Sosa anotar el 2-0 de Palmeiras sobre Sporting Cristal por la Copa Libertadores.

Jesús Yupanqui
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