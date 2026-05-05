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Terrible error de Rafael Lutiger que le permitió a Sosa anotar el 2-0 de Palmeiras sobre Cristal
Rafael Lutiger cometió terrible error y le permitió a Ramón Sosa anotar el 2-0 de Palmeiras sobre Sporting Cristal por la Copa Libertadores.
José Carabalí puso el 4-2 de Universitario y deja ardiendo el Grupo B de la Copa Libertadores
¡Golazo! Maximiliano Silvera marcó el 2-2 de Nacional en el Estadio Monumental
Caín Fara anotó el empate: sacó un fuerte remate para el 1-1 de Universitario ante Nacional
Nacional se quedó con 10 hombres: Rodríguez recibió la roja tras falta sobre Alex Valera
Maximiliano Gómez puso el 1-0 de Nacional sobre Universitario y silenció el Monumental
¡Golazo! Catriel Cabello anotó el 2-0 de Sporting Cristal sobre Junior en la Copa Libertadores
Santiago González sacó un tremendo derechazo para poner el 1-0 de Sporting Cristal sobre Junior
Jugadores de Boca y Cruzeiro protagonizan batalla campal tras triunfo del club brasileño en Libertadores
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