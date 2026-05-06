Medio chileno recuerda el triunfo de la U de Chile sobre Alianza Lima: "El famoso..."

Una de las derrotas más tristes de Alianza Lima en los últimos años fue la que sufrió ante la Universidad de Chile en la Copa Sudamericana del 2025, ya que en cuartos de final fue eliminado por un marcador global de 2-1. Sin embargo, años antes, los blanquiazules ya habían sufrido a manos del 'Búho', debido a que en la Copa Libertadores del 2010 cayeron de forma polémica. Esto porque a los sureños les validaron un gol en evidente fuera de juego en el último minuto, que les dio la clasificación a cuartos de final. Ahora, un medio extranjero recordó ese momento histórico.

En aquella edición del torneo más importante de la Conmebol, peruanos y chilenos se enfrentaron en octavos de final y definieron el pase a la siguiente instancia en el Estadio Nacional de Santiago. Los íntimos iban ganando 2-1 y avanzaban de ronda gracias al gol de visitante, criterio que existía en ese momento, pero en el epílogo del encuentro Felipe Seymour marcó la igualdad. El tanto fue anulado por el juez de línea, pero de inmediato Gerardo Pelusso, DT de la U de Chile, fue a presionar al árbitro para que lo convalidara. Finalmente, así ocurrió y la controversia estalló a nivel continental.

Bajo esa premisa, ahora el portal Despliegue Fútbol recordó ese momento que hoy está de aniversario. “Un día como hoy, hace 16 años, Universidad de Chile vencía a Alianza Lima con gol agónico de Felipe Seymour y se instalaba en cuartos de final de Copa Libertadores. El famoso ‘Gol de Pelusso’", indicó el mencionado medio de comunicación chileno en su cuenta oficial de ‘X’, recordando el triunfo global por 3-2 de la U de Chile sobre Alianza Lima en la Copa Libertadores.

De esta forma, los chilenos incluso admitieron que el tanto en el último minuto fue cobrado gracias a la presión de Gerardo Pelusso, quien, según rumores de aquella época, amenazó al árbitro principal indicándole que si no validaba el gol no salía vivo del Estadio Nacional. Lo cierto es que, para la mayoría del continente, aquel triunfo fue un “robo” total en contra del club dirigido en ese momento por Gustavo Costas.

Alianza Lima vs. U de Chile: historial

En el historial, ambos equipos se han enfrentado seis veces: cuatro por Copa Libertadores y dos por Copa Sudamericana. La U de Chile tiene tres triunfos, Alianza Lima uno y registran dos empates. Ello habla de una superioridad momentánea de los azules sobre los blanquiazules del Perú.