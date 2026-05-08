Jorge Araujo reveló que Anderson Santamaría le pidió su cambio: "Yo lo hubiese sostenido todo el partido"

Universitario de Deportes perdió 2-1 ante Coquimbo Unido y quedó sumamente complicado en la Copa Libertadores 2026. A raíz de ello, muchos hinchas comenzaron a criticar a Jorge Araujo por haber cambiado la defensa titular apenas comenzó el segundo tiempo, cuando el partido todavía iba 1-0 a su favor. Para el complemento, Williams Riveros ingresó por Anderson Santamaría.

Por ello, ‘Coco’ Araujo ahora salió a brindar declaraciones al respecto y aclaró qué había sucedido. “Recibimos el 2T un gol que no esperábamos por un cambio obligado en el entretiempo. El árbitro le había comentado a Santamaría que lo iba a expulsar. Fue un pedido más de él que mío”, indicó el entrenador de la ‘U’.