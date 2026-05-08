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Jorge Araujo reveló que Anderson Santamaría le pidió su cambio: "Yo lo hubiese sostenido todo el partido"

Jorge Araujo, director técnico de Universitario, sorprendió al hablar sobre la sustitución de Anderson Santamaría en la derrota por Copa Libertadores.

Francisco Esteves
Jorge Araujo reveló que Anderson Santamaría le pidió su cambio.
Jorge Araujo reveló que Anderson Santamaría le pidió su cambio. | Foto: Composición Líbero.
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Universitario de Deportes perdió 2-1 ante Coquimbo Unido y quedó sumamente complicado en la Copa Libertadores 2026. A raíz de ello, muchos hinchas comenzaron a criticar a Jorge Araujo por haber cambiado la defensa titular apenas comenzó el segundo tiempo, cuando el partido todavía iba 1-0 a su favor. Para el complemento, Williams Riveros ingresó por Anderson Santamaría.

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Por ello, ‘Coco’ Araujo ahora salió a brindar declaraciones al respecto y aclaró qué había sucedido. “Recibimos el 2T un gol que no esperábamos por un cambio obligado en el entretiempo. El árbitro le había comentado a Santamaría que lo iba a expulsar. Fue un pedido más de él que mío”, indicó el entrenador de la ‘U’.

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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