- Hoy:
- Partidos de hoy
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Fichajes Vóley
- Real Madrid
- Programación fecha 14 Apertura
Jorge Araujo reveló que Anderson Santamaría le pidió su cambio: "Yo lo hubiese sostenido todo el partido"
Jorge Araujo, director técnico de Universitario, sorprendió al hablar sobre la sustitución de Anderson Santamaría en la derrota por Copa Libertadores.
Universitario de Deportes perdió 2-1 ante Coquimbo Unido y quedó sumamente complicado en la Copa Libertadores 2026. A raíz de ello, muchos hinchas comenzaron a criticar a Jorge Araujo por haber cambiado la defensa titular apenas comenzó el segundo tiempo, cuando el partido todavía iba 1-0 a su favor. Para el complemento, Williams Riveros ingresó por Anderson Santamaría.
PUEDES VER: ¡Decisión tomada! Universitario se desprenderá de dos futbolistas para el Torneo Clausura: "Se van"
Por ello, ‘Coco’ Araujo ahora salió a brindar declaraciones al respecto y aclaró qué había sucedido. “Recibimos el 2T un gol que no esperábamos por un cambio obligado en el entretiempo. El árbitro le había comentado a Santamaría que lo iba a expulsar. Fue un pedido más de él que mío”, indicó el entrenador de la ‘U’.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Panini
Album Mundial 2026 PANINI: Álbum (Tapa dura o Tapa Dorada ) + Paquetón Delivery Incluido en 24 HORAS (Asegura tu pedido)
PRECIOS/ 49.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 22.90