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Gregorio Pérez dio fuerte calificativo a Héctor Cúper tras firmar por Universitario: "Es un..."

Gregorio Pérez no se guardó nada y dio un rotundo calificativo a Héctor Cúper, flamante técnico de Universitario de Deportes.

Luis Blancas
Gregorio Pérez y su rotundo calificativo a Héctor Cúper tras fichar por Universitario
Gregorio Pérez y su rotundo calificativo a Héctor Cúper tras fichar por Universitario | Composición: Líbero
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Universitario de Deportes presentó oficialmente a Héctor Cúper como su nuevo entrenador de cara a la temporada 2026 de la Liga 1 y la Copa Libertadores. En medio de ello, Gregorio Pérez, figura histórica del cuadro merengue, salió al frente para dejar un fuerte calificativo al flamante técnico argentino de 70 años.

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Gregorio Pérez y su rotundo calificativo a Héctor Cúper tras fichar por Universitario

En diálogo con el programa 'Modo Fútbol' de Linkeados, Pérez respondió de manera directa a distintas preguntas sobre la actualidad de Universitario en la temporada 2026.

También se le preguntó por la incorporación de Héctor Cúper como nuevo técnico del club crema hasta mediados del 2027, en sustitución de Javier Rabanal.

Video: Linkeados

Para Gregorio Pérez, Cúper es un entrenador de gran nivel, con una amplia trayectoria en los banquillos tras haber dirigido a clubes importantes de Europa.

Además, afirmó que su recorrido servirá para motivar a los jugadores de Universitario de Deportes con la meta de conquistar el título de la Liga 1 2026 y alcanzar así el tetracampeonato nacional.

"Es un un técnico con una trayectoria muy prolongada y exitosa. con una vasta experiencia, ha recorrido el mundo del fútbol, a nivel de clubes, en altas competencias, ha dirigido en mundiales, ha clasificado a selecciones. Es un un hombre con mucho conocimiento y que ha marcado una línea por lo que uno este realmente se interioriza por por lo que la carrera que tiene motivante para todos, gente de la 'U' y para el fútbol peruano y para los propios jugadores", comenzó.

"Quiero aclarar que yo no tuvo ninguna consulta pero fue un error. Yo eso lo comprendo pero no pasó. La 'U' es un equipo grande y referente en el Perú. Todos los entrenadores y más de la trayectoria de los entrenadores que han llegado al Perú y conocen la idiosincrasia. Yo creo que el señor Cúper tiene conocimiento y se ha asesorado con gente de su confianza, preguntando ciertas cosas cuando vamos a trabajar al exterior. No me cabe la menor duda de que Cúper lo ha hecho", concluyó.

Héctor Cúper fue presentado como nuevo técnico de Universitario de Deportes

Héctor Cúper fue anunciado oficialmente como el nuevo director técnico de Universitario de Deportes, en una presentación dirigida a la prensa y al público, después de que el entrenador y el club pactaran un vínculo por un año y medio.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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