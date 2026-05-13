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Universitario piensa en el futuro y anuncia sede en nuevo país: "Cruzando fronteras"
Universitario de Deportes sorprendió a toda su hinchada al anunciar una sede totalmente inesperada lejos de Perú, donde buscará futuros refuerzos.
Universitario de Deportes le dio una gran noticia a su numerosa hinchada en todo el mundo, ya que anunció la apertura de una nueva sede en la que reclutará a sus futuros talentos, que con el tiempo pueden llegar a formar parte del plantel principal que compite en la Liga 1 o, incluso, en la selección peruana. A continuación, te brindamos todos los detalles al respecto.
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Resulta que, mediante sus redes sociales, la 'U' anunció que tendrá una nueva cantera en el extranjero, así como hace un tiempo abrió una academia en Japón. En esta ocasión, el conjunto crema comunicó que llegó a un gigante del continente, como Estados Unidos, país que cuenta con una enorme cantidad de latinos, incluida la comunidad peruana.
“La garra crema llega a Nueva York. Seguimos creciendo y cruzando fronteras. ¡Anunciamos una nueva sede internacional! La identidad, metodología y pasión del más campeón llegan a Estados Unidos. ¡Bienvenidos a la familia crema!”, precisó Universitario de Deportes junto a la imagen que te brindamos a continuación.
Universitario y su nueva sede.
De esta forma, todos los peruanos en Estados Unidos que sean hinchas de la 'U', o a quienes simplemente les guste el fútbol, podrán probarse en esta nueva sede del cuadro merengue y tendrán la posibilidad de llegar al primer equipo en el futuro. Además, es una gran oportunidad para captar aficionados de otros países que residan en territorio estadounidense.
¿Cuándo juega Universitario en la Liga 1?
Universitario recibirá a Atlético Grau en el Estadio Monumental este viernes 15 de mayo por la fecha número 15 del Torneo Apertura 2026, desde las 20.00 horas de Lima, Perú. Este duelo será el último de Jorge Araujo, antes del ingreso de Héctor Cúper, y contará con transmisión exclusiva de L1 MAX para todo el territorio nacional, vía Movistar TV y DirecTV.
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