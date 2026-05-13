Chankas definió el futuro de Walter Paolella a poco de enfrentar a Alianza Lima: "El profesor..."
Chankas emitió un comunicado sobre Walter Paolella, quien dejó de dirigir en la Liga 1 tras la queja de Alianza Lima por no tener Licencia Pro Conmebol.
Hace poco hubo polémica en el fútbol peruano luego de que Alianza Lima se quejó por Walter Paolella, director técnico de Los Chankas, al alegar que el estratega argentino no contaba con la Licencia Pro Conmebol para dirigir en el Torneo Apertura de la Liga 1 2026. A raíz de ello, el cuadro de Andahuaylas tuvo que sustituir momentáneamente a su entrenador y ahora finalmente emitió un comunicado oficial respecto a su futuro en la institución.
Como muchos saben, en los últimos enfrentamientos de ‘Los Guerreros’ fue Yoñel Iñigo quien estuvo en el banco comandando a los futbolistas, aunque no le fue del todo bien porque perdió el liderato del campeonato nacional, y se lo cedió precisamente a los de Matute. Sin embargo, esta tortura terminó y la entidad deportiva le devolvió la alegría a su afición mediante un mensaje en redes sociales.
“El Club Deportivo Los Chankas CYC informa a su hinchada, medios de comunicación y opinión pública que el profesor Walter Rodolfo Paolella ya se encuentra debidamente habilitado para ejercer sus funciones como Director Técnico de nuestra institución. El profesor cuenta con Licencia PRO CONMEBOL y ya tiene oficialmente su Carné de Campo 2026 emitido por la Federación Peruana de Fútbol y la Liga de Fútbol Profesional, documento que lo acredita y habilita para dirigir en las competencias oficiales”, indicó el elenco de Andahuaylas.
Asimismo, Los Chankas le agradecieron al profesor Yonel Iñigo, quien sí cuenta con Licencia PRO, por el apoyo brindado al comando técnico durante estos partidos del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1. Recordemos que el personaje en cuestión es entrenador de las divisiones menores del club, por lo que asumió un reto que no tenía planeado. Lo cierto es que ahora Walter Paolella volverá a dirigir y todo a una semana de la “final” ante Alianza Lima en el Estadio Alejandro Villanueva.
¿Cuándo juega Alianza Lima vs. Chankas?
El partido entre Alianza Lima vs. Chankas será el próximo sábado 23 de mayo desde las 20.30 horas de Lima, Perú, en Matute. El encuentro definirá al campeón del Torneo Apertura y contará con transmisión de L1 MAX vía Movistar TV y DirecTV para todo el territorio nacional.
