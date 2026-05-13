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Ícono total de Universitario se rindió ante el juego de Alianza Lima: "Es el mejor..."
Un referente absoluto de Universitario sorprendió al deshacerse en halagos por Alianza Lima, que es candidato a salir campeón del Torneo Apertura 2026.
Universitario de Deportes está prácticamente fuera de la lucha por el título del Torneo Apertura de la Liga 1 2026, por lo que debe trabajar mucho para revertir esta situación. En ese sentido, un ícono del conjunto merengue sorprendió al mundo entero luego de deshacerse en elogios hacia Alianza Lima y admitir que es el mejor club del fútbol peruano, esto debido a su rendimiento actual en el campeonato nacional.
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Juan Ángel Flores es uno de los jugadores más emblemáticos que ha tenido nuestro balompié, tanto por las camisetas que defendió como por los bloopers que cometió en los últimos años de su carrera. Bajo ese contexto, el guardameta se hizo con el cariño de la hinchada merengue debido a que logró salir bicampeón nacional en 1999 y 2000, pero eso no le impidió destacar el bueno momento que atraviesa la escuadra de Matute.
Resulta que, en diálogo con el periodista Raúl Chávez, 'Chiquito' Flores indicó lo siguiente: "La actualidad de la 'U' no me está gustando, hemos tenido desilusión con Javier Rabanal. El que mejor está jugando es Alianza Lima. Sí, es el mejor, lo está demostrando. Héctor Cúper es espectacular, con él será mucho mejor". De esta forma, el referente de Universitario de Deportes admitió que los blanquiazules han sido superiores en lo que va de la temporada.
Como sabemos, los cremas necesitan un milagro para salir campeones del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1, ya que deben ganar sus tres partidos restantes y esperar que Alianza Lima, Los Chankas, y Cienciano sumen la menor cantidad de puntos posible. Es por tal motivo que los de Ate tienen sus esperanzas centradas en el Torneo Clausura, que aún iniciará en el mes de agosto.
Trayectoria de ‘Chiquito’ Flores
- Deportivo Zúñiga
- Ciclista Lima
- Sport Boys
- Universitario
- Estudiantes de Medicina
- Juan Aurich
- Cienciano
- Atlético Minero
- Total Chalaco
- León de Huánuco
- Union Comercio
- Sport Victoria
- Unión Tarapoto
- Amazon Callao
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