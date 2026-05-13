Campeón peruano quiere contratar a Álvaro Barco como su gerente deportivo: "Hay un inversionista"

Álvaro Barco es uno de los apuntados por los hinchas de Universitario por el mal momento deportivo que atraviesa el club. Por ese motivo, la directiva crema decidió finalizar el contrato con el exjugador. Sin embargo, podría tener su revancha en un histórico club nacional.

En L1 MAX, Gustavo Peralta informó que Álvaro Barco es opción para asumir la gerencia deportiva de la San Martín. Además, contó que hay un inversionista dispuesto a aportar una fuerte suma de dinero al club santo.

“Hay una persona que está haciendo de inversionista para que San Martín se pueda recuperar económicamente y con jugadores. Esa persona tiene mucho dinero y fue invitada para ser inversionista en la San Martín”, contó Gustavo Peralta.

Chemo del Solar es opción en la San Martín

El nombre de José Guillermo del Solar empezó a sonar con fuerza en Universitario para asumir la gerencia deportiva del equipo de sus amores. Sin embargo, Gustavo Peralta contó que no hay conversaciones entre el estratega de la Vallejo y la 'U'.

Incluso, el comunicador reveló que la San Martín quiere contratar a José Guillermo del Solar como director deportivo para la Liga 2. “Me confirmaron que ‘Chemo’ no seguirá en la Vallejo. Hay un tema que pasó ahí”, indicó Peralta.