0
LO ÚLTIMO
Alianza Lima ganó a Cienciano en Cusco

Prensa colombiana da fuerte mensaje en referencia al Sporting Cristal vs Junior: "Está eliminado"

Sporting Cristal se juega la vida en Colombia en su próximo encuentro ante Junior por la quinta fecha del grupo F de la Copa Libertadores 2026.

Diego Medina
Prensa colombiana se pronuncia previo al Sporting Cristal vs Junior.
Prensa colombiana se pronuncia previo al Sporting Cristal vs Junior. | Foto: X Sporting Cristal
COMPARTIR

Sporting Cristal no vive uno de los mejores momentos de su historia en el ámbito local: no suma victorias en el Apertura y está comprometido con la lucha por el descenso. Sin embargo, otro panorama se ve en Copa Libertadores, en la que depende de sí mismo para avanzar a octavos de final luego de 22 años.

Sporting Cristal tiene un duelo clave con Junior por Copa Libertadores.

PUEDES VER: Sporting Cristal recibe dura noticia que complica su clasificación a octavos de Libertadores

Este hecho lo sabe muy bien la prensa colombiana, que hizo énfasis en lo que será el partido en Cartagena entre celestes y colombianos. Desde suelo cafetero, no ven con buenos ojos el rendimiento de Junior a nivel internacional, por lo que dicen de todo de cara a los 90 minutos, que podrían hundirlo más en la clasificación del grupo F.

Prensa colombiana se refirió al Junior vs. Sporting Cristal

En un artículo de 'El Deportivo' de Colombia, se publicó una crónica sobre lo que fue el empate de Junior ante Santa Fe por la ida de la semifinal de la Liga BetPlay 2026. Pese al buen momento que mostró a nivel local, la prensa de dicho país asegura que el Tiburón enfrentará a un Sporting Cristal totalmente eliminado de octavos de final.

Si bien los números aún pueden poner a los de Barranquilla en las instancias finales de la Copa Libertadores, la prensa ya es tajante y lo presenta como uno de los equipos eliminados del certamen de la Conmebol. Eso sí, sabe que hay opciones de clasificar a la Sudamericana, por lo que espera que pueda imponerse en casa y superar a los celestes.

“Por otra parte, Junior, que ya está eliminado del torneo continental, también tendrá actividad en máximo torneo, aunque con la misión de alcanzar un cupo a Sudamericana. La semifinal de vuelta está pactada para el sábado 23 de mayo en Barranquilla“, manifestó.

Sporting Cristal

El Deportivo de Colombia deja en claro que Junior está eliminado de la Copa Libertadores.

De esta manera, todo va quedando listo para el choque del miércoles 20 de mayo entre Sporting Cristal y Junior de Barranquilla por la quinta jornada del grupo F de la Copa Libertadores 2026. El encuentro empieza a las 9.00 p. m. de Perú y Colombia, con transmisión de ESPN y Disney Plus.

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Melgarejo reveló por qué Succar por qué falló gol cantado ante Alianza Lima: "Me dice que..."

  2. Melgarejo, DT de Cienciano, dejó firme concepto sobre arbitraje tras caer con Alianza: "Son seres..."

  3. Carlos Garcés, figura de Cienciano, dio fuerte calificativo al partido contra Alianza: "Ellos..."

Álbum y Paquetón del Mundial 2026 Panini FIFA World Cup

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Panini

Album Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO. Lunes a Sábado (10% Dscto hasta agotar STOCK)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano