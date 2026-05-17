Prensa colombiana da fuerte mensaje en referencia al Sporting Cristal vs Junior: "Está eliminado"

Sporting Cristal no vive uno de los mejores momentos de su historia en el ámbito local: no suma victorias en el Apertura y está comprometido con la lucha por el descenso. Sin embargo, otro panorama se ve en Copa Libertadores, en la que depende de sí mismo para avanzar a octavos de final luego de 22 años.

PUEDES VER: Sporting Cristal recibe dura noticia que complica su clasificación a octavos de Libertadores

Este hecho lo sabe muy bien la prensa colombiana, que hizo énfasis en lo que será el partido en Cartagena entre celestes y colombianos. Desde suelo cafetero, no ven con buenos ojos el rendimiento de Junior a nivel internacional, por lo que dicen de todo de cara a los 90 minutos, que podrían hundirlo más en la clasificación del grupo F.

Prensa colombiana se refirió al Junior vs. Sporting Cristal

En un artículo de 'El Deportivo' de Colombia, se publicó una crónica sobre lo que fue el empate de Junior ante Santa Fe por la ida de la semifinal de la Liga BetPlay 2026. Pese al buen momento que mostró a nivel local, la prensa de dicho país asegura que el Tiburón enfrentará a un Sporting Cristal totalmente eliminado de octavos de final.

Si bien los números aún pueden poner a los de Barranquilla en las instancias finales de la Copa Libertadores, la prensa ya es tajante y lo presenta como uno de los equipos eliminados del certamen de la Conmebol. Eso sí, sabe que hay opciones de clasificar a la Sudamericana, por lo que espera que pueda imponerse en casa y superar a los celestes.

“Por otra parte, Junior, que ya está eliminado del torneo continental, también tendrá actividad en máximo torneo, aunque con la misión de alcanzar un cupo a Sudamericana. La semifinal de vuelta está pactada para el sábado 23 de mayo en Barranquilla“, manifestó.

El Deportivo de Colombia deja en claro que Junior está eliminado de la Copa Libertadores.

De esta manera, todo va quedando listo para el choque del miércoles 20 de mayo entre Sporting Cristal y Junior de Barranquilla por la quinta jornada del grupo F de la Copa Libertadores 2026. El encuentro empieza a las 9.00 p. m. de Perú y Colombia, con transmisión de ESPN y Disney Plus.