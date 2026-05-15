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Partido de Sporting Cristal vs Junior por Copa Libertadores sufrió drástico cambio de Conmebol

¿Qué pasó? La página oficial de la Conmebol informó un drástico cambio del partido entre Sporting Cristal vs. Junior en Colombia por Copa Libertadores.

Diego Medina
Sporting Cristal y Junior jugarán partido clave de Copa Libertadores 2026.
Sporting Cristal y Junior jugarán partido clave de Copa Libertadores 2026. | Foto: X Sporting Cristal
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Sporting Cristal sabe que tiene un duelo de vida o muerte ante Junior en Colombia por el sueño de llegar a los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. Los celestes deben ganar sí o sí al cuadro que se ubica en el último lugar del grupo F, con el fin de mantener sus esperanzas para la última jornada. Bajo ese contexto, se ha reportado un error de la Conmebol con una información del cotejo que ha causado revuelo. ¿Qué pasó?

Sporting Cristal vs FC Cajamarca EN VIVO por el Torneo Apertura 2026.

PUEDES VER: Sporting Cristal vs FC Cajamarca EN VIVO por Torneo Apertura: a qué hora juega, alineaciones y pronóstico

Conmebol anunció drástico cambio en el Junior vs. Sporting Cristal

Resulta que, a través de la página web de la Conmebol, se dieron detalles de lo que será el partido entre Sporting Cristal y Junior en Colombia. Para el ente sudamericano, este cotejo se llevará a cabo en el Estadio Romelio Martínez, pero se sabe que este escenario de Barranquilla no está disponible para la Copa Libertadores.

Pese a la información que difundió la Conmebol, el propio Junior de Barranquilla aclaró que el partido ante Sporting Cristal será en Cartagena, exactamente en el Estadio Jaime Morón. Este recinto deportivo es el que el Tiburón ha empleado para sus cotejos de local ante Palmeiras y Cerro Porteño, por lo que no habrá modificaciones ante los celestes.

Queda claro que fue un error de la Conmebol en cuanto a una información no corregida en la página web. Lo cierto es que los clubes protagonistas de este choque tienen conocimiento de la sede del partido, por lo que ya alistan lo que serán los próximos 90 minutos en Colombia.

Sporting Cristal

Conmebol comete error al anunciar nuevo estadio para partido entre Junior y Sporting Cristal.

Junior vs. Sporting Cristal: fecha, día, hora y canal

El partido de Copa Libertadores 2026 entre Junior vs. Sporting Cristal se juega este miércoles 20 de mayo a partir de las 21.00 horas de Colombia y Perú, con transmisión de ESPN y Disney Plus para toda Latinoamérica.

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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