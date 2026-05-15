Zé Ricardo definió el futuro de Felipe Vizeu en Sporting Cristal para el Torneo Clausura: "No..."

Sporting Cristal se enfoca en revertir su caótica situación en la Liga 1, donde ha quedado cerca de los puestos de descenso. Por ello, la directiva ya inició las gestiones para modificar su plantel y comenzaron a surgir rumores sobre una posible salida de Felipe Vizeu. En ese sentido, recientemente se confirmó que el DT Zé Ricardo ya tomó una decisión sobre el futuro del delantero.

Zé Ricardo definió el futuro de Felipe Vizeu en Sporting Cristal

Conscientes de la necesidad de reforzar el plantel, en los últimos días surgieron rumores sobre la posible llegada de un nuevo '9' a Sporting Cristal, principalmente por los cuestionamientos al rendimiento de Felipe Vizeu. Sin embargo, durante el programa 'Fútbol Satélite', el periodista Julio Peña reveló una información que cambia por completo el panorama.

Según indicó el comunicador, Zé Ricardo decidió brindarle total respaldo al delantero brasileño y considera que, por ahora, no es necesario incorporar otro atacante para afrontar el Torneo Clausura.

De esta manera, la postura del comando técnico sería clara: el club no saldrá al mercado en busca de un centrodelantero, salvo que Felipe Vizeu tome la decisión de dejar la institución o llegue una oferta que termine cambiando su futuro.

Felipe Vizeu se mantendrá en Sporting Cristal para el Torneo Clausura

"Para Zé Ricardo no hace falta contratar a un '9', a no ser que Felipe Vizeu tenga una oferta y decida irse”, fue la información que compartió el citado comunicador, una noticia que impactó a los hinchas que esperaban refuerzos en esa posición.

Felipe Vizeu y su 'resurgimiento' con Zé Ricardo

Con la llegada del DT Zé Ricardo al mando de Sporting Cristal, Felipe Vizeu ha logrado una gran mejora en su nivel futbolístico. Y es que, durante los 10 partidos desde la llegada del técnico, el atacante brasileño ha conseguido marcar cuatro goles, una cifra que igualó las estadísticas que tenía con Paulo Autuori desde la temporada pasada.