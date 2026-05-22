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¡Oficial! Universitario anuncia fichaje de figura de la Liga 2026: "Se puso la crema"

Universitario de Deportes impacta a su afición con incorporación de figura peruana que tuvo pasado en España. La escuadra crema quiere el título.

    Diego Medina
    Universitario anuncia fichaje para pelear el título.
    Universitario anuncia fichaje para pelear el título. | Foto: Composición LÍBERO.
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    Universitario de Deportes anunció por todo lo alto la llegada de Ingrid Herrada como su gran incorporación para pelear el título de la Liga Peruana de Vóley 2026-27. A través de las redes sociales del club, se conoció que la ex Olva Latino estampó su firma para confirmar su vinculación durante toda la temporada.

    Fichajes de la Liga Peruana de Vóley 2026-2027.

    PUEDES VER: Fichajes Liga Peruana de Vóley 2026-27 EN VIVO: altas, bajas, renovaciones y rumores de HOY

    Universitario anuncia fichaje para pelear el título

    Ingrid Herrada se convierte en el refuerzo que deseaba Universitario para lograr el título. Como se sabe, las Pumas quedaron en el tercer lugar de la reciente edición de la Liga Peruana de Vóley, por lo que ahora esperan conseguir mejores resultados con su experiencia a nivel local e internacional.

    “Se puso la crema. El Club Universitario de Deportes suma una nueva incorporación para las Pumas: Ingrid Herrada se convierte en refuerzo del equipo de vóley para afrontar la temporada 2026/27 de la Liga Peruana de Vóley. La armadora peruana de 31 años, llega procedente de Olva Latino, club donde fue una de las piezas más importantes durante la última campaña. Logró destacar por su liderazgo, experiencia y capacidad de conducción dentro del campo. Su rendimiento también le permitió volver a ser considerada en los entrenamientos de la selección peruana de vóley.“, se lee en el comunicado.

    ¿En qué clubes jugó Ingrid Herrada?

    • Deportivo Géminis
    • Circolo Sportivo Italiano
    • Universidad San Martín
    • Regatas Lima
    • SD Espanyol
    • FC Cartagena Algar Surmenor
    • Élite Voley El Rosario
    • Olva Latino

    Como se aprecia, entre 2023 y 2025 Ingrid Herrada defendió a tres clubes de España, por lo que es evidente la experiencia que puede aportar a Universitario de Deportes, que desea conseguir ese ansiado trofeo que le ha sido esquivo durante muchos años.

    Universitario

    Ingrid Herrada jugará en Universitario de Deportes.

    Diego Medina
    AUTOR: Diego Medina

    Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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