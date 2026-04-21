Alineaciones Sporting Cristal vs Atlético Grau: el novedoso once de Zé Ricardo para ganar en Piura

No falta mucho para uno de los partidos pendientes de la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 entre Sporting Cristal vs Atlético Grau en el Estadio Campeones del 36 en Piura. Ambos elencos tienen la necesidad de sumar tres puntos para sus respectivos objetivos, por lo que los estrategas Zé Ricardo y Gerardo Ameli preparan la mejor alineación de cara a los siguientes 90 minutos.

Alineación de Sporting Cristal

Este es el once que trabaja Zé Ricardo para conseguir el triunfo celeste en Piura: Diego Enríquez, Leandro Sosa, Luis Abram, Rafael Lutiger, Cristiano Da Silva, Martín Távara, Gustavo Cazonatti, Yoshimar Yotún, Luis Iberico, Maxloren Castro e Irven Ávila.

El equipo celeste puede tener variantes de último momento en vista al desgaste que han tenido los jugadores durante las últimas semanas. Pese a no tener competencia internacional, el calendario de los ‘rimenses‘ está cargado al tener dos partidos en cinco días. Ante ello, puede sorprender ciertas modificaciones en un plaza complicada como Piura.

Sporting Cristal entrena con miras al duelo ante Atlético Grau.

Alineación de Atlético Grau

Este es la formación que prepara Gerardo Ameli para levantar cabeza en la temporada: Patricio Álvarez, Elsar Rodas, Ignacio Tapia, Lucas Acevedo, Rodrigo Tapia, Diego Rodríguez, Rafael Guarderas, Adrián de la Cruz, Emiliano Franco, Isaac Camargo y Raúl Ruidíaz.

En el caso de los albos, tienen la obligación de hacer respetar la casa al solo registrar una victoria en lo que va de la temporada. Actualmente, el equipo de Ameli está en zona de descenso, pero siempre busca complicar a los celestes en cada partido que ha tenido por delante.

En lo que va de sus cuatro partidos en condición de local, Atlético Grau registra una victoria ante FC Cajamarca, dos empates y una derrota.

Atlético Grau trabaja en busca de levantar cabeza en la Liga 1 2026.

Partido Sporting Cristal vs Atlético Grau: fecha, día, hora y canal confirmado

Este partido entre Sporting Cristal vs Atlético Grau por la fecha pendiente del Torneo Apertura 2026 se juega este miércoles 22 de abril a partir de las 15.15 horas locales (20.15 horas GMT) con la transmisión en exclusiva de L1 MAX.