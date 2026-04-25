¡Atención! El Departamento del Tesoro de Estados Unidos y la Casa Blanca lanzaron un programa innovador que forma parte de la propuesta del presidente Donald Trump sobre la asequibilidad y la economía. "Cuentas Trump", evidencia un gran avance en la legislación fiscal impulsada por la administración actual. ¿Qué se sabe sobre esta propuesta y quiénes son elegibles?

ALERTA, inmigrantes: Departamento del Tesoro confirma entrega de US$1.000 para sus recién nacidos

'Los Angeles Times' compartió un reciente informe sobre las Cuentas Trump, las cuales ofrecen a cada recién nacido un monto inicial de US$1.000, siempre que sus padres abran una cuenta específica. Luego, diversas empresas privadas se encargarán de invertir ese capital en el mercado de valores, permitiendo que el niño acceda a estos fondos al cumplir 18 años.

Según lo expuesto, esta gran iniciativa busca fomentar el ahorro y la inversión desde una edad temprana, contribuyendo así al bienestar financiero de las futuras generaciones, pero ¿es para todos los ciudadanos o también incluye a extranjeros?

ALERTA, ciudadanos: Departamento del Tesoro confirma entrega de $1.000 para sus recién nacidos.

Tal como se señaló, se dio esta innovadora herramienta de ahorro en EE. UU., la cual está enfocada en invertir en el mercado de valores en nombre de los niños. Esta cuenta permite que el menor no acceda a los fondos hasta cumplir 18 años, momento en el cual podrá utilizarlos exclusivamente para fines específicos; ya sea su educación, iniciar un emprendimiento o realizar un pago inicial para adquirir una vivienda.

Se confirmó que, al abrir una cuenta, los padres recibirán una contribución inicial de US$1.000 por parte del Departamento del Tesoro. Los fondos serán administrados por bancos privados y corredurías, que se encargarán de invertir en fondos de índice de acciones del país, asegurando que las tarifas anuales no superen el 0,10%. Los padres tienen la opción de aportar hasta US$2.500 anualmente, antes de impuestos, similar a las aportaciones realizadas en cuentas de jubilación.

¿Quién recibe los mil dólares?

Bajo este contexto del lanzamiento de la iniciativa en el 2025, se ha invitado actualmente a los padres de niños mayores a abrir cuentas, aunque no podrán acceder al bono de US$1.000, el cual está destinado exclusivamente a los recién nacidos durante el mandato de Trump.

Para que un bebé sea elegible para recibir esta suma inicial, debes tomar en cuenta estos requisitos: