Te presentamos la agenda completa de los partidos que se realizarán hoy sábado 18 de abril. Por la Liga 1 2026, Alianza Lima sostendrá un duelo clave ante Cusco FC. Por la Premier League viviremos un clásico: Chelsea y Manchester United se enfrentan. En el Brasileirao, Cruzeiro recibirá a Gremio con la obligación de ganar.

Partidos de hoy por la Liga 1

Horarios Partidos Canales 13:00 FC Cajamarca vs. ADT L1 MAX 15:15 Juan Pablo II vs. Comerciantes Unidos L1 MAX 17:30 Sport Huancayo vs. Deportivo Garcilaso L1 MAX 20:00 Alianza Lima vs. Cusco FC L1 MAX

Partidos de hoy por la Copa del Rey

Hora Partido Canal 14:00 Atlético de Madrid vs. Real Sociedad América TV, DSports, DGO y Movistar Deportes.

Partidos de hoy por la Bundesliga

Horarios Partidos Canales 8:30 Bayer Leverkusen vs. Augsburgo Disney Plus 8:30 Hoffenheim vs. Borussia Dortmund ESPN 2 y Disney Plus. 8:30 Unión Berlín vs. Wolfsburgo Disney Plus 8:30 Werder Bremen vs. Hamburgo Disney Plus 11:30 Eintracht Fráncfort vs. RB Leipzig ESPN 2 y Disney Plus

Partidos de hoy por la Ligue 1

Horarios Partidos Canales 10:00 Lorient vs. Marsella ESPN 4 y Disney Plus 12:00 Angers vs. Le Havre Disney Plus 14:05 Lille vs. Niza Disney Plus

Partidos de hoy por la Premier League

Horarios Partidos Canales 6:30 Brentford vs. Fulham ESPN y Disney Plus 9:00 Leeds Utd vs. Wolves ESPN y Disney Plus 9:00 Newcastle vs. Bournemouth Disney Plus 11:30 Tottenham vs. Brighton Disney Plus 14:00 Chelsea vs. Manchester United ESPN y Disney Plus

Partidos de hoy por la Serie A

Horarios Partidos Canales 8:00 Udinese vs. Parma ESPN y Disney Plus 11:00 Nápoles vs. Lazio ESPN y Disney Plus 13:45 Roma vs. Atalanta Disney Plus

Partidos de hoy por la Liga 1

Horarios Partidos Canales 11:00 San Martín vs. Llacuabamba Nativa 13:15 Ayacucho vs. Tacna Heroica Nativa 15:30 ADA Jaén vs. Carlos Mannucci Nativa

Partidos de hoy por la Liga Argentina

Horarios Partidos Canales 13:00 Gimnasia vs. Estudiantes Río Cuarto 1XBet 15:15 Instituto vs. Estudiantes de La Plata Bet365 17:30 Independiente vs. Defensa y Justicia Disney Plus 19:45 Argentinos Jrs vs. Atlético Tucumán 1XBet

Partidos de hoy por la Liga de Australia

Horarios Partidos Canales 00:00 Wellington Phoenix vs WS Wanderers Bet365 2:00 Brisbane Roar vs. Melbourne City Bet365 4:35 Sydney FC vs. Perth Glory Bet365 22:00 Auckland FC vs. Central Coast Mariners Bet365

Partidos de hoy por el Brasileirao

Horarios Partidos Canales 16:30 Chapecoense vs. Botafogo Bet365 16:30 Vaso vs. Sao Paulo Bet365 18:00 Vitória vs. Corinthians Bet365 18:00 Cruzeiro vs. Gremio Bet365

Partidos de hoy por la Liga de Chile

Horarios Partidos Canales 16:30 Everton vs. U. de Chile Bet365 19:00 Deportivo Concepción vs. La Serena Bet365

Partidos de hoy por la Liga de Colombia

Horarios Partidos Canales 18:10 Tolima vs. Pereira Win Play 20:30 Fortaleza vs. Águilas Doradas Win Play

Partidos de hoy por la Liga de Costa Rica

Horarios Partidos Canal 17:00 Guadalupe vs. Pérez Zeledón 1XBet 20:00 Puntarenas FC vs. Sporting FC 1XBet 21:00 Herediano vs. San Carlos 1XBet

Partidos de hoy por la Liga Pro

Horarios Partidos Canales 14:00 Mushuc Runa vs. Técnico U. Zapping Sports 16:30 U. Católica vs. Libertad Zapping Sports 19:00 Orense vs. Delfín Zapping Sports

Partidos de hoy por la MLS

Horarios Partidos Canales 12:00 Toronto FC vs. Austin FC Apple TV y MLS Season Pass 13:30 CF Montreal vs. New York Red Bulls Apple TV y MLS Season Pass 15:30 Colorado Rapids vs. Inter Miami Apple TV y MLS Season Pass 18:30 Atlanta Utd vs. Nashville SC Apple TV y MLS Season Pass 18:30 Cincinnati vs. Chicago Fire Apple TV y MLS Season Pass 18:30 New England Revolution vs. Columbus Crew Apple TV y MLS Season Pass 18:30 New York City vs. Charlotte Apple TV y MLS Season Pass 18:30 Orlando City vs. Houston Dynamo Apple TV y MLS Season Pass 18:30 Philadelphia Union vs. DC United Apple TV y MLS Season Pass 19:30 FC Dallas vs. Los Ángeles Galaxy Apple TV y MLS Season Pass 19:30 Minnesota United vs. Portland Timbers Apple TV y MLS Season Pass 20:30 Real Salt Lake vs. San Diego FC Apple TV y MLS Season Pass 20:30 Seattle Sounders vs. St. Louis City Apple TV y MLS Season Pass

Partidos de hoy por la Liga MX

Horarios Partidos Canales 18:00 Cruz Azul vs. Tijuana ViX 18:00 Necaxa vs. Tigres UANL ViX 20:05 Monterrey vs. Pachuca ViX 20:07 Guadalajara vs. Puebla Bet365 22:06 León vs. Juárez ViX 22:10 Club América vs. Toluca ViX

Partidos de hoy por la Liga de Panamá

Horarios Partidos Canales 16:00 Tauro vs. Alianza — 18:15 Deportivo Universitario vs. Veraguas — 20:30 Árabe Unido vs. UMECIT —

Partidos de hoy por la Liga de Paraguay

Horarios Partidos Canales 16:15 Guaraní vs. Sp. Luqueña Bet365 18:30 Recoleta vs. 2 de Mayo Bet365

Partidos de hoy por Campeonato Sudamericano Sub 17

Horarios Partidos Canales 15:00 Venezuela vs. Bolivia — 18:00 Uruguay vs. Chile —

Partidos de hoy por la Liga de Naciones Femenina Conmebol

Horarios Partidos Canales 16:00 Ecuador vs. Perú DirecTV Sports y DGO 16:00 Uruguay vs Chile DirecTV Sports y DGO 18:00 Argentina vs. Colombia DirecTV Sports y DGO 18:00 Venezuela vs. Bolivia DirecTV Sports y DGO

Partidos de hoy por la Liga de Uruguay

Horarios Partidos Canales 11:00 Progreso vs. Wanderers Disney Plus 14:00 Racing Montevideo vs. Defensor Sporting Disney Plus

Partidos de hoy por la Liga Venezuela

Hora Partido Canal 14:30 Rayo Zuliano vs. Metropolitanos Bet365

Horarios en Perú, Ecuador y Colombia.