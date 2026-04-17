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Partidos de hoy EN VIVO, sábado 18 de abril: Programación, horarios y dónde ver fútbol por TV

Con el Alianza Lima vs. Cusco, final Copa del Rey, Chelsea vs. Manchester United, revisa la agenda completa de los partidos de fútbol que se realizarán HOY sábado 18 de abril.

Jesús Yupanqui
Programación de partidos que se realizarán HOY sábado 18 de abril.
Programación de partidos que se realizarán HOY sábado 18 de abril. | FOTO: Composición Líbero
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Te presentamos la agenda completa de los partidos que se realizarán hoy sábado 18 de abril. Por la Liga 1 2026, Alianza Lima sostendrá un duelo clave ante Cusco FC. Por la Premier League viviremos un clásico: Chelsea y Manchester United se enfrentan. En el Brasileirao, Cruzeiro recibirá a Gremio con la obligación de ganar.

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Partidos de hoy por la Liga 1

HorariosPartidosCanales
13:00FC Cajamarca vs. ADTL1 MAX
15:15Juan Pablo II vs. Comerciantes UnidosL1 MAX
17:30Sport Huancayo vs. Deportivo GarcilasoL1 MAX
20:00Alianza Lima vs. Cusco FCL1 MAX

Partidos de hoy por la Copa del Rey

HoraPartidoCanal
14:00Atlético de Madrid vs. Real SociedadAmérica TV, DSports, DGO y Movistar Deportes.

Partidos de hoy por la Bundesliga

HorariosPartidosCanales
8:30Bayer Leverkusen vs. AugsburgoDisney Plus
8:30Hoffenheim vs. Borussia DortmundESPN 2 y Disney Plus.
8:30Unión Berlín vs. WolfsburgoDisney Plus
8:30Werder Bremen vs. HamburgoDisney Plus
11:30Eintracht Fráncfort vs. RB LeipzigESPN 2 y Disney Plus

Partidos de hoy por la Ligue 1

HorariosPartidosCanales
10:00Lorient vs. MarsellaESPN 4 y Disney Plus
12:00Angers vs. Le HavreDisney Plus
14:05Lille vs. NizaDisney Plus

Partidos de hoy por la Premier League

HorariosPartidosCanales
6:30Brentford vs. FulhamESPN y Disney Plus
9:00Leeds Utd vs. WolvesESPN y Disney Plus
9:00Newcastle vs. BournemouthDisney Plus
11:30Tottenham vs. BrightonDisney Plus
14:00Chelsea vs. Manchester UnitedESPN y Disney Plus

Partidos de hoy por la Serie A

HorariosPartidosCanales
8:00Udinese vs. ParmaESPN y Disney Plus
11:00Nápoles vs. LazioESPN y Disney Plus
13:45Roma vs. AtalantaDisney Plus

Partidos de hoy por la Liga 1

HorariosPartidosCanales
11:00San Martín vs. LlacuabambaNativa
13:15Ayacucho vs. Tacna HeroicaNativa
15:30ADA Jaén vs. Carlos MannucciNativa

Partidos de hoy por la Liga Argentina

HorariosPartidosCanales
13:00Gimnasia vs. Estudiantes Río Cuarto1XBet
15:15Instituto vs. Estudiantes de La PlataBet365
17:30Independiente vs. Defensa y JusticiaDisney Plus
19:45Argentinos Jrs vs. Atlético Tucumán1XBet

Partidos de hoy por la Liga de Australia

HorariosPartidosCanales
00:00Wellington Phoenix vs WS WanderersBet365
2:00Brisbane Roar vs. Melbourne CityBet365
4:35Sydney FC vs. Perth GloryBet365
22:00Auckland FC vs. Central Coast MarinersBet365

Partidos de hoy por el Brasileirao

HorariosPartidosCanales
16:30Chapecoense vs. BotafogoBet365
16:30Vaso vs. Sao PauloBet365
18:00Vitória vs. CorinthiansBet365
18:00Cruzeiro vs. GremioBet365

Partidos de hoy por la Liga de Chile

HorariosPartidosCanales
16:30Everton vs. U. de ChileBet365
19:00Deportivo Concepción vs. La SerenaBet365

Partidos de hoy por la Liga de Colombia

HorariosPartidosCanales
18:10Tolima vs. PereiraWin Play
20:30Fortaleza vs. Águilas DoradasWin Play

Partidos de hoy por la Liga de Costa Rica

HorariosPartidosCanal
17:00Guadalupe vs. Pérez Zeledón1XBet
20:00Puntarenas FC vs. Sporting FC1XBet
21:00Herediano vs. San Carlos1XBet

Partidos de hoy por la Liga Pro

HorariosPartidosCanales
14:00Mushuc Runa vs. Técnico U.Zapping Sports
16:30U. Católica vs. LibertadZapping Sports
19:00Orense vs. DelfínZapping Sports

Partidos de hoy por la MLS

HorariosPartidosCanales
12:00Toronto FC vs. Austin FCApple TV y MLS Season Pass
13:30CF Montreal vs. New York Red BullsApple TV y MLS Season Pass
15:30Colorado Rapids vs. Inter MiamiApple TV y MLS Season Pass
18:30Atlanta Utd vs. Nashville SCApple TV y MLS Season Pass
18:30Cincinnati vs. Chicago FireApple TV y MLS Season Pass
18:30New England Revolution vs. Columbus CrewApple TV y MLS Season Pass
18:30New York City vs. CharlotteApple TV y MLS Season Pass
18:30Orlando City vs. Houston DynamoApple TV y MLS Season Pass
18:30Philadelphia Union vs. DC UnitedApple TV y MLS Season Pass
19:30FC Dallas vs. Los Ángeles GalaxyApple TV y MLS Season Pass
19:30Minnesota United vs. Portland TimbersApple TV y MLS Season Pass
20:30Real Salt Lake vs. San Diego FCApple TV y MLS Season Pass
20:30Seattle Sounders vs. St. Louis CityApple TV y MLS Season Pass

Partidos de hoy por la Liga MX

HorariosPartidosCanales
18:00Cruz Azul vs. TijuanaViX
18:00Necaxa vs. Tigres UANLViX
20:05Monterrey vs. PachucaViX
20:07Guadalajara vs. PueblaBet365
22:06León vs. JuárezViX
22:10Club América vs. TolucaViX

Partidos de hoy por la Liga de Panamá

HorariosPartidosCanales
16:00Tauro vs. Alianza
18:15Deportivo Universitario vs. Veraguas
20:30Árabe Unido vs. UMECIT

Partidos de hoy por la Liga de Paraguay

HorariosPartidosCanales
16:15Guaraní vs. Sp. LuqueñaBet365
18:30Recoleta vs. 2 de MayoBet365

Partidos de hoy por Campeonato Sudamericano Sub 17

HorariosPartidosCanales
15:00Venezuela vs. Bolivia
18:00Uruguay vs. Chile

Partidos de hoy por la Liga de Naciones Femenina Conmebol

HorariosPartidosCanales
16:00Ecuador vs. PerúDirecTV Sports y DGO
16:00Uruguay vs ChileDirecTV Sports y DGO
18:00Argentina vs. ColombiaDirecTV Sports y DGO
18:00Venezuela vs. BoliviaDirecTV Sports y DGO

Partidos de hoy por la Liga de Uruguay

HorariosPartidosCanales
11:00Progreso vs. WanderersDisney Plus
14:00Racing Montevideo vs. Defensor SportingDisney Plus

Partidos de hoy por la Liga Venezuela

HoraPartidoCanal
14:30Rayo Zuliano vs. MetropolitanosBet365

Horarios en Perú, Ecuador y Colombia.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

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