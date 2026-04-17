Te presentamos la agenda completa de los partidos que se realizarán hoy sábado 18 de abril. Por la Liga 1 2026, Alianza Lima sostendrá un duelo clave ante Cusco FC. Por la Premier League viviremos un clásico: Chelsea y Manchester United se enfrentan. En el Brasileirao, Cruzeiro recibirá a Gremio con la obligación de ganar.
Partidos de hoy por la Liga 1
|Horarios
|Partidos
|Canales
|13:00
|FC Cajamarca vs. ADT
|L1 MAX
|15:15
|Juan Pablo II vs. Comerciantes Unidos
|L1 MAX
|17:30
|Sport Huancayo vs. Deportivo Garcilaso
|L1 MAX
|20:00
|Alianza Lima vs. Cusco FC
|L1 MAX
Partidos de hoy por la Copa del Rey
|Hora
|Partido
|Canal
|14:00
|Atlético de Madrid vs. Real Sociedad
|América TV, DSports, DGO y Movistar Deportes.
Partidos de hoy por la Bundesliga
|Horarios
|Partidos
|Canales
|8:30
|Bayer Leverkusen vs. Augsburgo
|Disney Plus
|8:30
|Hoffenheim vs. Borussia Dortmund
|ESPN 2 y Disney Plus.
|8:30
|Unión Berlín vs. Wolfsburgo
|Disney Plus
|8:30
|Werder Bremen vs. Hamburgo
|Disney Plus
|11:30
|Eintracht Fráncfort vs. RB Leipzig
|ESPN 2 y Disney Plus
Partidos de hoy por la Ligue 1
|Horarios
|Partidos
|Canales
|10:00
|Lorient vs. Marsella
|ESPN 4 y Disney Plus
|12:00
|Angers vs. Le Havre
|Disney Plus
|14:05
|Lille vs. Niza
|Disney Plus
Partidos de hoy por la Premier League
|Horarios
|Partidos
|Canales
|6:30
|Brentford vs. Fulham
|ESPN y Disney Plus
|9:00
|Leeds Utd vs. Wolves
|ESPN y Disney Plus
|9:00
|Newcastle vs. Bournemouth
|Disney Plus
|11:30
|Tottenham vs. Brighton
|Disney Plus
|14:00
|Chelsea vs. Manchester United
|ESPN y Disney Plus
Partidos de hoy por la Serie A
|Horarios
|Partidos
|Canales
|8:00
|Udinese vs. Parma
|ESPN y Disney Plus
|11:00
|Nápoles vs. Lazio
|ESPN y Disney Plus
|13:45
|Roma vs. Atalanta
|Disney Plus
Partidos de hoy por la Liga 1
|Horarios
|Partidos
|Canales
|11:00
|San Martín vs. Llacuabamba
|Nativa
|13:15
|Ayacucho vs. Tacna Heroica
|Nativa
|15:30
|ADA Jaén vs. Carlos Mannucci
|Nativa
Partidos de hoy por la Liga Argentina
|Horarios
|Partidos
|Canales
|13:00
|Gimnasia vs. Estudiantes Río Cuarto
|1XBet
|15:15
|Instituto vs. Estudiantes de La Plata
|Bet365
|17:30
|Independiente vs. Defensa y Justicia
|Disney Plus
|19:45
|Argentinos Jrs vs. Atlético Tucumán
|1XBet
Partidos de hoy por la Liga de Australia
|Horarios
|Partidos
|Canales
|00:00
|Wellington Phoenix vs WS Wanderers
|Bet365
|2:00
|Brisbane Roar vs. Melbourne City
|Bet365
|4:35
|Sydney FC vs. Perth Glory
|Bet365
|22:00
|Auckland FC vs. Central Coast Mariners
|Bet365
Partidos de hoy por el Brasileirao
|Horarios
|Partidos
|Canales
|16:30
|Chapecoense vs. Botafogo
|Bet365
|16:30
|Vaso vs. Sao Paulo
|Bet365
|18:00
|Vitória vs. Corinthians
|Bet365
|18:00
|Cruzeiro vs. Gremio
|Bet365
Partidos de hoy por la Liga de Chile
|Horarios
|Partidos
|Canales
|16:30
|Everton vs. U. de Chile
|Bet365
|19:00
|Deportivo Concepción vs. La Serena
|Bet365
Partidos de hoy por la Liga de Colombia
|Horarios
|Partidos
|Canales
|18:10
|Tolima vs. Pereira
|Win Play
|20:30
|Fortaleza vs. Águilas Doradas
|Win Play
Partidos de hoy por la Liga de Costa Rica
|Horarios
|Partidos
|Canal
|17:00
|Guadalupe vs. Pérez Zeledón
|1XBet
|20:00
|Puntarenas FC vs. Sporting FC
|1XBet
|21:00
|Herediano vs. San Carlos
|1XBet
Partidos de hoy por la Liga Pro
|Horarios
|Partidos
|Canales
|14:00
|Mushuc Runa vs. Técnico U.
|Zapping Sports
|16:30
|U. Católica vs. Libertad
|Zapping Sports
|19:00
|Orense vs. Delfín
|Zapping Sports
Partidos de hoy por la MLS
|Horarios
|Partidos
|Canales
|12:00
|Toronto FC vs. Austin FC
|Apple TV y MLS Season Pass
|13:30
|CF Montreal vs. New York Red Bulls
|Apple TV y MLS Season Pass
|15:30
|Colorado Rapids vs. Inter Miami
|Apple TV y MLS Season Pass
|18:30
|Atlanta Utd vs. Nashville SC
|Apple TV y MLS Season Pass
|18:30
|Cincinnati vs. Chicago Fire
|Apple TV y MLS Season Pass
|18:30
|New England Revolution vs. Columbus Crew
|Apple TV y MLS Season Pass
|18:30
|New York City vs. Charlotte
|Apple TV y MLS Season Pass
|18:30
|Orlando City vs. Houston Dynamo
|Apple TV y MLS Season Pass
|18:30
|Philadelphia Union vs. DC United
|Apple TV y MLS Season Pass
|19:30
|FC Dallas vs. Los Ángeles Galaxy
|Apple TV y MLS Season Pass
|19:30
|Minnesota United vs. Portland Timbers
|Apple TV y MLS Season Pass
|20:30
|Real Salt Lake vs. San Diego FC
|Apple TV y MLS Season Pass
|20:30
|Seattle Sounders vs. St. Louis City
|Apple TV y MLS Season Pass
Partidos de hoy por la Liga MX
|Horarios
|Partidos
|Canales
|18:00
|Cruz Azul vs. Tijuana
|ViX
|18:00
|Necaxa vs. Tigres UANL
|ViX
|20:05
|Monterrey vs. Pachuca
|ViX
|20:07
|Guadalajara vs. Puebla
|Bet365
|22:06
|León vs. Juárez
|ViX
|22:10
|Club América vs. Toluca
|ViX
Partidos de hoy por la Liga de Panamá
|Horarios
|Partidos
|Canales
|16:00
|Tauro vs. Alianza
|—
|18:15
|Deportivo Universitario vs. Veraguas
|—
|20:30
|Árabe Unido vs. UMECIT
|—
Partidos de hoy por la Liga de Paraguay
|Horarios
|Partidos
|Canales
|16:15
|Guaraní vs. Sp. Luqueña
|Bet365
|18:30
|Recoleta vs. 2 de Mayo
|Bet365
Partidos de hoy por Campeonato Sudamericano Sub 17
|Horarios
|Partidos
|Canales
|15:00
|Venezuela vs. Bolivia
|—
|18:00
|Uruguay vs. Chile
|—
Partidos de hoy por la Liga de Naciones Femenina Conmebol
|Horarios
|Partidos
|Canales
|16:00
|Ecuador vs. Perú
|DirecTV Sports y DGO
|16:00
|Uruguay vs Chile
|DirecTV Sports y DGO
|18:00
|Argentina vs. Colombia
|DirecTV Sports y DGO
|18:00
|Venezuela vs. Bolivia
|DirecTV Sports y DGO
Partidos de hoy por la Liga de Uruguay
|Horarios
|Partidos
|Canales
|11:00
|Progreso vs. Wanderers
|Disney Plus
|14:00
|Racing Montevideo vs. Defensor Sporting
|Disney Plus
Partidos de hoy por la Liga Venezuela
|Hora
|Partido
|Canal
|14:30
|Rayo Zuliano vs. Metropolitanos
|Bet365
Horarios en Perú, Ecuador y Colombia.