Atlético de Madrid vs. Real Sociedad EN VIVO por final de Copa del Rey: a qué hora juega y dónde ver

Llegó el día de la gran final de la Copa del Rey entre Atlético de Madrid vs Real Sociedad en el Estadio La Cartuja. Este compromiso está pactado para este sábado 18 de abril a partir de las 14.00 hora peruana (19.00 horas GMT, 21.00 horas de España) con la transmisión de América TV, Movistar Deportes, TVE La 1 y Movistar Plus. Asimismo, puedes seguirlo minuto a minuto por internet en Libero.pe.

Duelo crucial de la temporada para Atlético de Madrid en su afán de sumar un nuevo trofeo en su palmarés. Los dirigidos por Diego Simeone llegan con la moral a tope tras clasificar a las semifinales de Champions League, dejando fuera nada más y nada menos que a Barcelona. De hecho, su llegada a esta instancia del torneo también fue eliminado al cuadro culé, por lo que son los firmes favoritos a alzar el trofeo.

Por si fuera poco, se conoce a nivel global que esta es la última temporada de Antoine Griezmann con camiseta colchonera, por lo que es la gran oportunidad para el francés en su afán de cerrar un capítulo con sus seguidores con un trofeo en brazos. Si bien tienen la Champions League por delante, es claro que ahora se desea tener todo al cierre de esta edición.

“Tengo mucha ilusión, ganas, siento alegría. Estoy muy feliz por poder jugar una final. Me siento preparado para afrontar un partido difícil y habrá que darlo todo en el campo. A los aficionados solo podemos darles las gracias por todo el apoyo que nos están dando este año. Habrá un gran ambiente y ojalá podamos darles la victoria“, declaró Antoine Griezmann en conferencia de prensa.

Por su parte, Real Sociedad tiene la gran oportunidad de levantar un trofeo para su fiel hinchada que vive de la ilusión por el trofeo local. Se sabe que la temporada no ha sido del todo regular para el combinado blanquiazul, por lo que ahora es un momento fundamental para tomar un fuerte envión anímico y pelear jornada a jornada en su afán de clasificar a un torneo internacional.

“Llegamos bien, puede ser nuestro día y creemos en ello. Es un orgullo poder darle a nuestra afición el vivir algo así. Estuvimos aquí hace cinco años aunque de manera distinta. Para los que somos de la Real de toda la vida, para los que hemos sido seguidores de la Real vivir esto es un sueño y un orgullo“, declaró Mikel Oyarzabal en conferencia previo a la final de la Copa del Rey.

RFEF anuncia la final de la Copa del Rey entre Atlético de Madrid vs Real Sociedad.

¿Cuándo juega Atlético de Madrid vs Real Sociedad?

La final de la Copa del Rey entre Atlético de Madrid vs Real Sociedad se juega este sábado 18 de abril en el Estadio La Cartuja. Ambos elencos han batallado llave tras llave para llegar a estas instancias, por lo que están a 90 minutos de lograr el magno trofeo de este histórico certamen español.

¿A qué hora juega Atlético de Madrid vs Real Sociedad?

Este compromiso entre Atlético de Madrid vs Real Sociedad inicia a partir de las 14.00 hora peruana (19.00 horas GMT, 21.00 horas de España). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los demás países del mundo:

México: 13.00 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 14.00 horas

Venezuela, Bolivia: 15.00 horas

Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 16.00 horas

España: 21.00 horas

¿Dónde ver Atlético de Madrid vs Real Sociedad?

La transmisión del partido entre Atlético de Madrid vs Real Sociedad va por la señal abierta de América TV (Canal 4) a nivel nacional (Perú). Asimismo, tienes la opción en cable de paga a través de Movistar Deportes (Canal 3). Si deseas sintonizarlo vía streaming tienes la chance en los aplicativos de América TV GO y Movistar TV App.

Canales de transmisión para ver Atlético de Madrid vs Real Sociedad

Argentina: Flow Canal 116, Movistar Canal 1, Dibox Canal 627

Bolivia: Unitel

Brasil: ESPN 4, X Sports

Chile: Mega GO

Colombia: Win Sports, RCN App

Ecuador: ECDF

Paraguay: Flow Canal 25

Perú: América TV, Movistar Deportes

Uruguay: Flow Canal 719 TV, Canal 119 App/Box

Venezuela: Meridiano Televisión, Venevision

México: Sky Sports Canal 516/1516 SKY - 522 IZZI

Estados Unidos: ESPN Deportes

España: TVE La 1, TV3, RTVE Play, ETB 1, Movistar+, fuboTV España, M+ LALIGA TV, Movistar Plus+, 3Cat

Posibles alineaciones Atlético de Madrid vs Real Sociedad

Atlético de Madrid: Juan Musso, Marcos Llorente, Clément Lenglet, Robin Le Normand, Matteo Ruggeri, Pablo Barrios, Koke, Giuliano Simeone, Ademola Lookman, Julián Álvarez y Antoine Griezmann.

Real Sociedad: Álex Remiro, Jon Aramburu, Duje Ćaleta-Car, Aritz Elustondo, Sergio Gómez, Beñat Turrientes, Carlos Soler, Luka Sučić, Goncalo Guedes, Ander Barrenetxea y Mikel Oyarzabal.

Balón para la final de la Copa del Rey. Foto: RFEF.

Atlético de Madrid vs Real Sociedad: pronóstico, cuotas y cuánto paga por final de Copa del Rey

Sobre el papel, Atlético de Madrid se perfila como favorito para llevarse la victoria ante Real Sociedad en esta final de la Copa del Rey en el Estadio La Cartuja. Dicho ello, te damos a conocer las cuotas que brindan las casas de apuestas a los millones de aficionados:

CASAS DE APUESTAS ATLÉTICO DE MADRID EMPATE REAL SOCIEDAD Betsson 1.82 3.70 4.25 Betano 1.85 3.75 4.55 Bet365 1.76 3.60 4.50 1XBet 1.85 3.71 4.51 Doradobet 1.80 3.60 4.33

Últimos 5 resultados entre Atlético de Madrid vs Real Sociedad

Atlético de Madrid 3-2 Real Sociedad (LaLiga 2026)

Real Sociedad 1-1 Atlético de Madrid (LaLiga 2026)

Atlético de Madrid 4-0 Real Sociedad (LaLiga 2025)

Real Sociedad 1-1 Atlético de Madrid (LaLiga 2024)

Real Sociedad 0-2 Atlético de Madrid (LaLiga 2024)

Títulos de la Copa del Rey: Palmarés actualizado

Barcelona: 32

Athletic Club: 24

Real Madrid: 20

Atlético de Madrid: 10

Valencia: 8

Real Zaragoza: 6

Sevilla: 5

Espanyol: 4

Real Betis: 3

Real Unión Club de Irún: 3

Real Sociedad: 3

Deportivo La Coruña: 2

arenas de Getxo: 1

Mallorca: 1

Racing Club de Irún: 1

Árbitros de Atlético de Madrid vs Real Sociedad

Árbitro: Javier Arberola

Asistente 1: Alfredo Rodríguez

Asistente 2: Jorge Bueno

Cuarto árbitro: Adrián Cordero

Quinto árbitro: José Luis Martínez

VAR: Jorge Figueroa

AVAR: Daniel Trujillo

AVAR 2: Luis Mario Milla