Fabio Gruber sorprendió al dejar fuerte opinión sobre Carlos Zambrano: "Muy agresivo"
En una reciente entrevista, el defensor de Núremberg habló sobre Carlos Zambrano, a quien calificó como un defensor muy agresivo y con personalidad.
En una reciente entrevista para el programa 'Fútbol como Cancha', se tuvo como invitado a Fabio Gruber, actual jugador del Núremberg, quien habló sobre diversos temas relacionados con la selección peruana y sorprendió al revelar cuál fue su referente antes de llegar a la Bicolor.
En esa línea, Gruber no dudó en responder y mencionó que se identifica con un jugador al que considera fuerte en la marca y con gran personalidad. Se trata de Carlos Zambrano, actual futbolista de Sport Boys, sobre quien tuvo comentarios favorables.
Fabio Gruber reveló a su ídolo en la selección peruana
Tras la pregunta, el peruano-alemán recordó el paso de Zambrano por la liga Bundesliga, donde el ‘Kaiser’ disputó 117 partidos oficiales con el Eintracht Fráncfort.
"Obviamente a Zambrano cuando estaba en el Frankfurt aquí, jugaba muy bien, muy agresivo y a mí me gustó porque creo que es importante ser agresivo y tener personalidad como central. Por eso y como es peruano, lo he visto de otra manera", fue la respuesta de Gruber.
Carlos Zambrano jugó 117 partidos oficiales con Eintracht Fráncfort
¿Cómo le va a Fabio Gruber en el Núremberg?
En lo que va de la temporada, Fabio Gruber ha disputado un total de 27 partidos oficiales con Núremberg en la Bundesliga 2, donde se viene consolidando como capitán del equipo.
