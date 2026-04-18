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Universitario goleó 4-0 a importante rival y despertó la ilusión de la hinchada merengue
Universitario logró sacar un estupendo rendimiento y se terminó imponiendo por goleada ante uno de los rivales más importantes del campeonato, desatando la alegría en sus hinchas.
Universitario de Deportes sigue enfocado en conseguir todos los títulos posibles en esta temporada y en cada competencia que disputa para darle una alegría a sus hinchas. Si bien toda la atención está puesta en el primer equipo que disputa la Liga 1, la afición también sigue de cerca a las divisiones menores, que vienen de obtener una importante victoria ante un difícil rival.
Universitario goleó 4-0 a importante rival y despertó la ilusión de la hinchada merengue
En esta oportunidad nos referimos a la categoría 2009 de Universitario que disputa el Torneo Élite Federación Oro donde recientemente se enfrentó ante Deportivo Municipal, un histórico club del fútbol peruano, y logró sacar un magnífico rendimiento que le permitió vencer 4-0, generando una gran ilusión entre todos sus hinchas.
El equipo comandado por el DT Jean Pierre Moreno, sigue enfocado en destacar de gran manera en la competición y obtener triunfo cada semana. En esta ocasión el cuadro merengue se quedó con la victoria gracias a los goles de Eduardo Arone, Dario Rosado, Anthony Del Piero Ayo y Estevan Silva.
Universitario venció 4-0 a Deportivo Municipal en la categoría 2009
Arone y Del Piero Ayo se vienen consolidando como las figuras del equipo, ya que en partidos anteriores del campeonato también han anotado goles con los cremas. Si bien aún quedan muchas fechas, Universitario se empieza a consolidar como firme candidato para quedarse con el título nacional.
Cabe señalar que este torneo es esencial para el futuro del equipo, ya que muchos de estos jugadores en un futuro pueden ser promovidos para el primer equipo y ser de las próximas ‘joyas’ del cuadro merengue.
Últimos resultados de la categoría 2009 de Universitario
- Fecha 1: Universitario 3-0 San Martín
- Fecha 2: EDM Ventanilla 0-3 Universitario
- Fecha 3: Universitario 1-0 Coopsol
- Fecha 4: Academia Cantolao 1-3 Universitario
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