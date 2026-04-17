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Rabanal tomó fuerte medida con Sekou Gassama tras rendimiento con Universitario: "No será..."

Javier Rabanal, técnico de Universitario de Deportes, tomó una radical medida con Sekou Gassama tras su bajo rendimiento y falta de gol con el club.

Luis Blancas
Javier Rabanal tomó radical medida con Sekou Gassama tras rendimiento con Universitario de Deportes
Javier Rabanal tomó radical medida con Sekou Gassama tras rendimiento con Universitario de Deportes | Composición: Líbero
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Sekou Gassama es uno de los futbolistas de Universitario de Deportes más criticados por la hinchada merengue debido a su rendimiento en los encuentros disputados ante Cienciano, Alianza Lima y Coquimbo Unido por Liga 1 y Copa Libertadores. Tras ello, el técnico Javier Rabanal tomó una radical medida con el delantero africano de 30 años.

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Gustavo Peralta utilizó su programa llamado 'Pepas de la PM' emitido por Colectivo World para revelar que Rabanal convocará a Gassama para que se sume a la lista final de futbolistas para el partido entre Universitario ante Melgar por la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1.

Asimismo, el mismo periodista afirmó que si bien Javier Rabanal llevará a Arequipa a Sekou Gassama, este no será titular para enfrentar al cuadro arequipeño. Sin embargo, tendrá opciones para tener minutos en el Estadio Monumental UNSA.

"Sekou Gassama viaja a Arequipa. No será titular. Tiene la confianza de Rabanal", afirmó el comunicador en su medio de noticia dedicadas al cuadro merengue.

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Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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