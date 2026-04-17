Ex DT de Sekou Gassama sorprende con firme opinión sobre el delantero de Universitario: "Es un..."

Universitario de Deportes no pasa su mejor momento luego de que una serie de malos resultados conllevara a que los hinchas llenen de críticas a la directiva por la contratación de Sekou Gassama, quien ya suena para dejar el club a final del Torneo Apertura 2026. Ante ello, un exentrenador del senegalés sorprendió al pronunciarse con un firme calificativo sobre el delantero.

Ex DT de Sekou Gassama sorprende con firme opinión sobre el delantero

José Luis Oltra, técnico español, conversó con el programa ‘Fútbol Satélite’ y fue consultado por cómo fue su convivencia con Sekou Gassama cuando el delantero formaba parte de los equipos de Eldense y Fuenlabrada.

El estratega no dudó en opinar sobre las características de juego del actual delantero de Universitario y remarcó que es un gran futbolista para jugar con un ‘9’ de referencia dentro del área. Asimismo, resaltó que posee grandes virtudes de juego como su definición de cara al arco y la categoría que tiene para asociarse con sus compañeros.

"Lo tuve en el Eldense y en Fuenlabrada. Es un futbolista punta referencia, es zurdo, muy grande. Es un delantero que tiene muy buen remate de cabeza y con el pie, que descarga y va a zona de remate. Yo creo que antes atacaba un poco más el espacio, ahora menos pero sobre todo es un jugador que entiende el juego, que es un buen rematador, que es un buen delantero centro referencia para jugar de espaldas, en prolongaciones y demás", señaló.

Del mismo modo, José Luis Oltra opinó sobre cómo fue el proceso de adaptación de Gassama en ambos equipos y remarcó que se dio con gran facilidad. No obstante, resaltó que no puede dar una opinión sobre su momento con la ‘U’, ya que no conoce de lleno al fútbol peruano.

"La verdad que él se adaptó rápido y en Eldense tuvo también una adaptación rápida, pero yo no sé en un país como Perú, si hay muchos cambios porque no conozco la competición. Si es que el modelo de juego o si necesita mucho tiempo para adaptarse. A nivel de idioma no va a tener problemas. En la barrera futbolística no me da la sensación de que sufra en la adaptación'“ aseveró.

Sekou Gassama se perfila a dejar Universitario

Gustavo Peralta señaló que la directiva crema ya tiene definido que el fichaje de Sekou Gassama no salió como esperaban y tienen decidido darle salida a mitad de temporada."En la 'U' hay un convencimiento de que Gassama no va a continuar apenas acabe el Apertura. Hay un respeto y un respaldo al profesional. Pero son conscientes de que deben de tomar decisiones”, reveló el comunicador.