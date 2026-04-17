Revelan que hinchas de Universitario fueron a la casa de Javier Rabanal tras malos resultados

Javier Rabanal no atraviesa su mejor momento tras su llegada a Universitario de Deportes. El técnico español es señalado por los hinchas tras el mal rendimiento del equipo y por la última derrota ante Coquimbo Unido, resultado que ha puesto en duda su continuidad. En medio de ello, revelaron que un sector de la hinchada crema fue a la casa del estratega, generando preocupación.

Hinchas de Universitario fueron a la casa de Javier Rabanal tras malos resultados

Durante el programa ‘Nada Que No Sepa’, Renato Luna dio una información que sorprendió a sus compañeros de panel y a los hinchas de Universitario. Según indicó, en horas de la noche del pasado jueves 16 de abril, un grupo de aproximadamente 15 barristas acudieron a los exteriores de la casa de Javier Rabanal.

De acuerdo a lo señalado por el popular ‘Tato’ Luna, este grupo se situó en un parque cerca al domicilio del técnico de los merengues y el motivo de su visita fue para hacer “sentir su presencia”.

"Ayer más o menos a las 10:30 de la noche, hinchas de la barra de Universitario de Deportes fueron a la casa de Javier Rabanal. ¿A qué van casi a las 11 de la noche? Los vi estar en el parque, eran más o menos 15 hinchas, eran de la barra y estaban con indumentaria. Fueron a hacer sentir su presencia, eso es un mensaje llano", señaló el citado comunicador.

Del mismo modo, el periodista deportivo recalcó que la información la confirmó personalmente, pues fue él quien vio a los hinchas cuando pasaba por la zona. Asimismo, remarcó que es poco probable que existiera un diálogo y la idea era ejercer “presión” contra Javier Rabanal.

"Está recontra confirmado. No creo que haya habido un diálogo. Crucé por ahí y los vi, pero entiendo que estuvieron ahí para meter presión de algún tipo aunque sea con su sola presencia", sentenció.

Javier Rabanal está obligado a ganar ante Melgar

Tras la derrota ante Coquimbo Unido, Gustavo Peralta señaló que la continuidad de Javier Rabanal pende de un hilo y es el partido ante Melgar una prueba de fuego en la continuidad del técnico. “Javier Rabanal se ha puesto la soga al cuello. De no ganar en Arequipa la tiene muy complicada. (…) Lo cierto es que de no sumar 3 puntos en Arequipa, está complicada la continuidad de Rabanal”, reveló.