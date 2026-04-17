Se revelan tres bajas de último momento en Universitario para partido ante Melgar

Universitario de Deportes dejó atrás la dura derrota ante Coquimbo Unido por la Copa Libertadores 2026 y ahora apunta a su duelo contra FBC Melgar en Arequipa por el Torneo Apertura 2026. Sin embargo, a poco de este compromiso en el Monumental de la UNSA, se reveló que tres jugadores no estarán disponibles por lesión para lamento de los hinchas cremas.

Universitario sufre tres bajas ante Melgar

Según pudo informar el periodista Gustavo Peralta en el programa “Modo Fútbol“, uno de los jugadores que quedará fuera de la convocatoria es Lisandro Alzugaray. El jugador argentino que se desempeña de manera ofensiva no se encuentra en óptimas condiciones, por lo que encadenará su segundo partido sin ser considerado por Javier Rabanal.

Con la ausencia del futbolista de 36 años, se suman las bajas de Matías Di Benedetto y Martín Pérez Guedes en la ‘U‘. De esta manera, el comando técnico ‘merengue‘ evalúa la posibilidad de encontrar a los reemplazantes idóneos para trascendental duelo ante Melgar, o cambiar su esquema de juego en Arequipa ante los jugadores que tendrá a disposición.

“Alzugaray es casi seguro que no llega al partido del domingo. Se va a confirmar en un rato porque la 'U' viaja este sábado. No va a llegar. Tiene la baja de Alzugaray, Di Benedetto y Pérez Guedes. ¿Cambia sistema? Yo creo que puede cambiar“, informó el periodista Gustavo Peralta.

(VIDEO: Modo Fútbol)

Como se recuerda, el último duelo de Alzugaray se dio en el clásico del fútbol peruano ante Alianza Lima. Luego de ello, el extremo ha sufrido una lesión muscular durante los entrenamientos, por lo que aún está en proceso de recuperación. Javier Rabanal no lo ha podido tener a disposición en los dos partidos de Copa Libertadores, en el que igualó ante Deportes Tolima y cayó contra Coquimbo Unidos.

Números de Lisandro Alzugaray con Universitario

En lo que va de la temporada 2026, Lisandro Alzugaray tiene un total de nueve partidos disputados con Universitario de Deportes. El argentino de 36 años registra dos goles y una asistencia en 633 minutos. Las anotaciones del flamante fichaje crema fueron ante FC Cajamarca y UTC.

Lisandro Alzugaray no llega al partido de Universitario vs Melgar.

Universitario vs Melgar: fecha, día, hora y canal

El partido entre Universitario vs Melgar se juega este domingo 19 de abril a partir de las 17.15 horas locales (22.15 horas GMT) en el Estadio Monumental de la UNSA, Arequipa, con la transmisión en vivo de L1 MAX.