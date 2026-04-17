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DT de Universitario tomó sorpresiva medida con Sekou Gassama para partido ante FBC Melgar
En medio de los rumores que colocan a Sekou Gassama fuera de Universitario, el DT Javier Rabanal sorprendió con una firme decisión con el delantero para el duelo ante Melgar.
Sekou Gassama ha sido duramente señalado por el nefasto desempeño mostrado en el campo con Universitario de Deportes. El delantero fue uno de los fichajes que más expectativas generó en los hinchas, aunque terminaron decepcionándose. En medio de los rumores que lo colocan fuera del equipo, se conoció que Javier Rabanal decidió tomar una medida con el delantero de cara al decisivo duelo ante Melgar.
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DT de Universitario tomó sorpresiva medida con Sekou Gassama para partido ante Melgar
El técnico es consciente de que ya no tiene margen de error en la temporada, por lo que su continuidad bajo el mando del equipo depende en gran medida de obtener un triunfo ante Melgar y seguir en la pelea por el liderato del Torneo Apertura. Por ello, en el programa ‘Modo Fútbol’, Gustavo Peralta señaló que es casi seguro que no convocará a Sekou Gassama para este partido.
Según explicó el periodista deportivo, forzar a que el senegalés sume minutos con Universitario en Arequipa puede ser contraproducente en medio de la ola de críticas, ya que aún no ha disputado ni un solo minuto en ciudades de altura.
"Creo que Gassama no va a salir en lista, sería exponerlo. No ha jugado aún en altura, todos los partidos lo ha jugado en Lima. Eso no quita que en los próximo partidos lo pueda seguir usando Rabanal, si es que se queda. En Arequipa lo más seguro es que juegue el Tunche", reveló el citado comunicador.
No obstante, Peralta remarcó que, si en caso Javier Rabanal continúe como DT de los cremas, es muy posible que siga alineando a Sekou Gassama en los próximos encuentros, especialmente ya que se trata de un jugador que él solicitó.
A falta de confirmación, es casi seguro que el senegalés no será considerado para el vital duelo ante el ‘Dominó’, una medida que aumentaría en gran manera las críticas por su contratación, así como los rumores que lo colocan fuera de la ‘U’ para final del Apertura.
Sekou Gassama se perfila a quedar fuera de la lista de convocados de Universitario.
Universitario eligió al reemplazo de Sekou Gassama
Tras conocerse que es casi definitiva la salida de Sekou Gassama del equipo, el periodista Kevin Pacheco reveló que la directiva ya tiene en mente a un delantero para reemplazarlo. "Hay un nombre que está saliendo que es el de Francisco Fydriszewski, con él hablaron en su momento. Tengo entendido que Universitario lo contactó a inicios de temporada, el pase le pertenece a Independiente Medellín de Colombia”, indicó.
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