Presentan reclamo ante FIFA contra Alianza Lima por fichaje de Alan Cantero: todos los detalles

Alianza Lima se encuentra enfocado en sus preparativos para enfrentar a Cusco FC por la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Sin embargo, en medio de ello, se conoció que un club presentó un reclamo formal en contra de los blanquiazules ante la FIFA exigiendo un pago por el fichaje de Alan Cantero a inicios de la temporada. Conoce los detalles.

Presentan reclamo ante FIFA contra Alianza Lima por fichaje de Alan Cantero

Alan Cantero fue uno de los grandes fichajes de Alianza Lima para esta temporada, que adquirió a Godoy Cruz el 80% de los derechos del jugador. Sin embargo, recientemente el Club Sportivo Peñarol de Argentina emitió un comunicado informando que han presentado un reclamo ante la FIFA exigiendo el pago por los derechos de formación del jugador.

“La Comisión Directiva del Club Sportivo Peñarol, informa que, en defensa de los derechos e intereses del club, y en beneficio exclusivo de nuestra institución, se comenzó con el debido reclamo ante FIFA (a través de AFA), para la aplicación del mecanismo de solidaridad, por la venta del jugador de nuestra inferiores Alan Cantero, al club Alianza Lima de Perú”, mencionaron en su pronunciamiento.

Club Sportivo Peñarol anunció que presentaron reclamo en contra de Alianza Lima por Alan Cantero.

Cabe señalar que los derechos de formación son una indemnización económica obligatoria que es regulada por la FIFA y se hace efectiva cuando un jugador firma su primer contrato como profesional o es transferido a otro club. Aunque, hay algunas limitantes como la edad del futbolista para ejercer esta opción.

Postura de Alianza Lima ante el reclamo por Alan Cantero

Luego de conocerse la denuncia del Club Sportivo Peñarol, el periodista deportivo José Varela señaló, durante el programa ‘Modo Fútbol’, que pudo contactarse con Alianza Lima y el entorno de Alan Cantero, y le expresaron que este pago no corresponde, por lo que no tienen contemplado ejercer la indemnización.

"El Club Sportivo Peñarol, que es donde se formó Alan Cantero, emitió un comunicado a sus socios que han presentado un reclamo ante FIFA para la aplicación del mecanismo de solidaridad por la venta de Alan Cantero a Alianza Lima. Averigüé en Alianza y me dijeron que no corresponde. Hablé con gente al rededor del jugador y me indicaron lo mismo, que no corresponde el pago por los derechos de formación de Alan Cantero", señaló el comunicador.

Del mismo modo, Varela reveló que desde la escuadra victoriana sostienen que se han ejercido las formas prudentes para solicitar este pago. Asimismo, señalaron que la situación ha dejado contrariado al extremo argentino, afectando su tranquilidad.

"De parte de Alianza Lima me dicen que no son los mecanismos para solicitar este reclamo y me puntualizan que esta situación lo tiene contrariado y fastidiado a Alan Cantero", acotó.