Alianza Lima anuncia entradas desde 5 soles para su próximo partido como local por el Apertura

Alianza Lima tiene como objetivo ser campeón en todos los frentes: desde la Liga 1, vóley, hasta el fútbol femenino. Sin embargo, para cumplirlo, necesita el apoyo de su fiel afición en todos los partidos. Por ello, desde La Victorian han anunciado precios accesibles para su próximo encuentro que actúe en condición de local por el Torneo Apertura.

A través de sus redes sociales, Alianza Lima Femenino reveló los precios de las localidades para el duelo que sostendrán ante UNSAAC, que está programado para el próximo domingo 3 de mayo, a partir de las 13.00 horas, en el estadio Hugo Sotil Yerén, por la fecha 5 del Apertura de la Liga Femenina.

Cabe señalar que las íntimas previamente jugarán un duelo como visitante ante CD Yanapuma, en la Villa Emprendedora de Iquitos, el domingo 26 de abril, buscando alargar su racha de victorias que las mantenga como una de las líderes del campeonato.

Alianza Lima quiere el tricampeonato en la Liga Femenina.

Entradas para Alianza Lima vs UNSAAC: precios y dónde comprar

Los boletos se pueden comprar a partir desde los 5 soles para niños, mientras que también están disponible a través de combos para adultos y niños. Los boletos solo se pueden comprar a través de Joinnus y a continuación te dejamos los precios:

Zona Oriente

Adulto: S/10.00

S/10.00 2 Adultos + 1 Niño: S/7.17

S/7.17 1 Adulto + 1 Niño: S/6.38

S/6.38 2 Adultos + 2 Niños: S/6.38

S/6.38 1 Adulto + 2 Niños: S/5.67

S/5.67 Niño: S/5.00

Zona Occidente

2 Adultos + 1 Niño: S/14.17

S/14.17 1 Adulto + 1 Niño: S/12.75

S/12.75 2 Adultos + 2 Niños: S/12.75

S/12.75 1 Adulto + 2 Niños: S/11.33

Alianza Lima y sus resultados en la Liga Femenina 2026

Alianza Lima ha ganado sus tres partidos en el Torneo Apertura de la Liga Femenina, además no ha recibido goles. Esta temporada, las dirigidas por José Letelier apuntan al tricampeonato nacional.