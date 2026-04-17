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Alianza Lima anuncia entradas desde 5 soles para su próximo partido como local por el Apertura

Alianza Lima quiere ser campeón del Apertura y sabe que necesita de su fiel afición en las tribunas. Repasa los precios y promociones para su próximo partido como local en el torneo.

Wilfredo Inostroza
Alianza Lima anuncia promociones para su próximo partido como local por el Apertura
Alianza Lima anuncia promociones para su próximo partido como local por el Apertura | Composición: Líbero
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Alianza Lima tiene como objetivo ser campeón en todos los frentes: desde la Liga 1, vóley, hasta el fútbol femenino. Sin embargo, para cumplirlo, necesita el apoyo de su fiel afición en todos los partidos. Por ello, desde La Victorian han anunciado precios accesibles para su próximo encuentro que actúe en condición de local por el Torneo Apertura.

Alianza Lima tiene como objetivo conquistar el Torneo Apertura

PUEDES VER: ¿Difíciles o accesibles? Los próximos 5 partidos de Alianza Lima en su lucha por ganar el Apertura

A través de sus redes sociales, Alianza Lima Femenino reveló los precios de las localidades para el duelo que sostendrán ante UNSAAC, que está programado para el próximo domingo 3 de mayo, a partir de las 13.00 horas, en el estadio Hugo Sotil Yerén, por la fecha 5 del Apertura de la Liga Femenina.

Cabe señalar que las íntimas previamente jugarán un duelo como visitante ante CD Yanapuma, en la Villa Emprendedora de Iquitos, el domingo 26 de abril, buscando alargar su racha de victorias que las mantenga como una de las líderes del campeonato.

Alianza Lima quiere el tricampeonato en la Liga Femenina.

Alianza Lima quiere el tricampeonato en la Liga Femenina.

Entradas para Alianza Lima vs UNSAAC: precios y dónde comprar

Los boletos se pueden comprar a partir desde los 5 soles para niños, mientras que también están disponible a través de combos para adultos y niños. Los boletos solo se pueden comprar a través de Joinnus y a continuación te dejamos los precios:

Zona Oriente

  • Adulto: S/10.00
  • 2 Adultos + 1 Niño: S/7.17
  • 1 Adulto + 1 Niño: S/6.38
  • 2 Adultos + 2 Niños: S/6.38
  • 1 Adulto + 2 Niños: S/5.67
  • Niño: S/5.00

Zona Occidente

  • 2 Adultos + 1 Niño: S/14.17
  • 1 Adulto + 1 Niño: S/12.75
  • 2 Adultos + 2 Niños: S/12.75
  • 1 Adulto + 2 Niños: S/11.33

Alianza Lima y sus resultados en la Liga Femenina 2026

Alianza Lima ha ganado sus tres partidos en el Torneo Apertura de la Liga Femenina, además no ha recibido goles. Esta temporada, las dirigidas por José Letelier apuntan al tricampeonato nacional.

  • Alianza Lima 7-0 FC Killas
  • Defensor del Ilucán 0-3 Alianza Lima
  • Alianza Lima 5-0 Flamengo

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Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

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