Jugó en Universitario y ahora se luce en los entrenamientos de Alianza Lima: "Nueva..."
¿Fichaje? Alianza Lima piensa en grande en el torneo local y a través de sus redes sociales le dedicó un post a futbolista que también militó en Universitario.
Esta temporada, Alianza Lima piensa en grande no solo apuntando a ganar la Liga 1, también quiere repetir sus logros en la Liga Femenina, donde viene de ser bicampeón y quiere coronar una brillante campaña ganando el 'tri', confirmando su dominio en el balompié de mujeres.
A propósito del elenco dirigido por José Letelier, este viene entrenando con miras al reinicio del Torneo Apertura, que será todavía dentro de 11 días, porque a nivel de selecciones se viene jugando la Liga de Naciones y Perú debe jugar dos partidos en esta fecha FIFA: ante Paraguay (14 de abril) en Cusco y con Ecuador (18 de abril) en Quito.
A través de sus redes sociales, el club blanquiazul anunció el reinicio de sus trabajos y utilizó una imagen de Emily Flores, histórica jugadora nacional que también defendió por años la camiseta de la selección peruana y que fue clave en la obtención de los títulos de 2024 y 2025.
“Nueva semana, misma actitud y alegría”, escribió el cuadro íntimo, cuyo próximo partido en la Liga Femenina será el próximo 26 de abril, cuando visite a CD Yanapuma, en la Villa Emprendedora de Iquitos.
Alianza Lima piensa en grande para la Liga Femenina
Emily Flores jugó por Universitario
Emily Flores tuvo una etapa en Universitario donde ganó un tricampeonato de la entonces Primera División de Fútbol Femenino entre 2014 y 2016. Su última campaña vestida de ‘crema’ fue en la campaña 2018 y también tuvo un paso por la Universidad César Vallejo.
