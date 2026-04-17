¿Difíciles o accesibles? Los próximos 5 partidos de Alianza Lima en su lucha por ganar el Apertura.

Alianza Lima apunta a un solo objetivo en estos próximos meses: conquistar el Torneo Apertura y dar un paso importante para ser campeón de la Liga 1. Su reciente victoria ante ADT en Tarma le permite levantar cabeza tras caer en el clásico y ver con optimismo lo que debe afrontar.

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El calendario inmediato presenta una ventaja logística, porque disputará tres de sus próximos cinco encuentros en Matute y a esto se le suma una salida al llano en Trujillo para enfrentar a Atlético Grau, un escenario donde no hay complicaciones climáticas, además probablemente tenga todo el respaldo de todo el estadio.

La localía, sin embargo, no es una garantía 100%, especialmente con Sporting Cristal en la lista. El cuadro rimense es un rival histórico que suele plantarse bien en La Victoria y que, por su peso individual y colectivo, representa un riesgo alto para las aspiraciones íntimas de mantenerse en la parte alta de la tabla.

El mayor desafío táctico y físico llegará en la visita a Cienciano en Cusco. El equipo cusqueño está metido de lleno en la pelea por el campeonato y sabe aprovechar las condiciones de altura, un terreno donde Alianza ha mostrado irregularidad y donde cualquier parpadeo defensivo podría costar el torneo.

Alianza Lima viene de ganar a ADT en Tarma.

En resumen, la obligación es sumar los 12 puntos en el llano antes de encarar el viaje a la Ciudad Imperial. Para el conjunto blanquiazul, asegurar los resultados en Lima y Trujillo no es solo un objetivo, sino una necesidad si quiere llegar con margen de error al cierre del Apertura, que promete ser de infarto.

Los Chankas se han metido en la conversación mostrando un nivel competitivo que sorprende a muchos, mientras que Universitario se mantiene al acecho; pese a su irregularidad en el juego, los cremas no están dispuestos a rendirse y darán pelea hasta que las matemáticas digan lo contrario.

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