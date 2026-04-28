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Real Madrid quiere romper el mercado europeo con el regreso de José Mourinho: “Sigue interesado”
Real Madrid buscaría el regreso de ‘The Special One’, tras la crisis de dos años sin títulos que afronta el conjunto blanco.
¿Regresa al Santiago Bernabéu? Se conoció, gracias al periodista internacional Fabrizio Romano, que el Real Madrid está muy interesado en el regreso de José Mourinho. Esto, tras la crisis que atraviesa el elenco blanco bajo el mando de Álvaro Arbeloa. Este escenario se da en un contexto en el que los blancos llevan dos años sin ganar un título, ni LaLiga ni la Champions League, entre otros.
En ese contexto, Mourinho vuelve a estar en la órbita del Real Madrid. El técnico portugués surge como una de las principales opciones para asumir la dirección del primer equipo una vez finalice la temporada.
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¿José Mourinho irá al Real Madrid?
De acuerdo con Romano, los merengues siguen interesados en el regreso de The Special One. En ese sentido, dio a conocer que Florentino Pérez, presidente del club, evaluará la candidatura de cuatro entrenadores.
“José Mourinho sigue interesado en regresar al Real Madrid, como se informó hace dos semanas. Florentino Pérez decidirá personalmente; JM, entre 4 candidatos para el puesto. El Benfica quiere que José se quede; hay una cláusula de rescisión de €6m brutos solo válida hasta los últimos días de mayo”, dio a conocer el periodista italiano.
Mourinho estaría en los planes del Real Madrid
¿Cómo le fue a José Mourinho en el Real Madrid?
Como se recuerda, José Mourinho tuvo un paso por el Real Madrid desde la temporada 2010 hasta 2013, cuando llegó a dirigir 178 encuentros oficiales con el club. En ese periodo, registró 127 victorias, 28 empates y 23 derrotas.
Títulos de José Mourinho con el Real Madrid
Durante su estadía en España, el portugués consiguió tres títulos con el Real Madrid.
- 1x Campeón de la Copa del Rey | Temporada 10/11
- 1x Campeón de España | Temporada 11/12
- 1x Campeón de la Supercopa de España | Temporada 12/13
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