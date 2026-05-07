Beto Da Silva reveló la radical medida que iba a tomar tras mal momento en el fútbol: "Miedo..."

Beto da Silva se ha consolidado como una de las piezas más destacadas de Deportivo Garcilaso y ha vuelto a ganar protagonismo en el conjunto cusqueño, en medio de uno de sus mejores periodos como delantero en los últimos años. No obstante, ese regreso estuvo precedido por una etapa difícil, atravesada por las lesiones y por la exigencia que enfrentó desde muy joven. Por ese motivo, relató la drástica decisión que pensaba adoptar después de aquel complicado momento.

Beto Da Silva reveló la fuerte medida que iba a tomar tras mal momento en el fútbol profesional

El delantero peruano Da Silva rememoró la difícil etapa que vivió entre los 24 y 25 años, cuando las continuas molestias físicas y la frustración llegaron a impactarlo emocionalmente hasta hacerle considerar seriamente abandonar el fútbol profesional.

“Sí me pasó por la cabeza retirarme por la frustración. Era muy joven, tenía 24 o 25 años. Me daba miedo correr a los espacios”, confesó Beto da Silva en entrevista con el programa ‘Estudio Fútbol’.

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Del mismo modo, el atacante de Deportivo Garcilaso admitió que las lesiones acabaron pasándole factura incluso en el plano emocional, ya que le daba vergüenza tener que dejar un encuentro por inconvenientes físicos.

“Me ha tocado salir lesionado de los partidos y me daba vergüenza. Eso me impedía hacer muchas cosas. Hoy disfruto y la paso bien”, agregó el atacante, quien mantiene la ilusión de volver a ser convocado a la selección peruana.

Beto Da Silva en Deportivo Garcilaso 2026

Beto da Silva acumula 5 goles y 3 asistencias con Deportivo Garcilaso en el Torneo Apertura de la Liga 1 de la temporada 2026, registros que evidencian el buen momento que vive en Cusco.