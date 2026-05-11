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José Carvallo recordó el ‘Matutazo’ de Universitario ante Alianza Lima: “No vayan a apagar la luz”
¡Atrevido! En una reciente entrevista, José Carvallo recordó la final de Universitario ante Alianza Lima, la cual terminó 2-0 a favor de los cremas.
¡No lo olvida! José Carvallo fue uno de los entrevistados junto a Diego Penny en la reciente edición del programa 'Enfocados', de Jefferson Farfán y Roberto Guizasola. En ese sentido, durante el episodio se consultó a ambos arqueros por uno de los partidos más recordados de su carrera.
Carvallo no dudó en mencionar la victoria de Universitario ante Alianza Lima en la final de la Liga 1, encuentro popularmente conocido como el 'Matutazo', el cual estuvo marcado por un curioso momento. Como se recuerda, cuando sonó el pitido final y los jugadores cremas se disponían a celebrar, se apagaron las luces del estadio Alejandro Villanueva.
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José Carvallo recordó el 'Matutazo'
Ante la pregunta de Roberto Guizasola, Carvallo respondió que el 'Matutazo' le generó risas a los presentes, quienes lo llamaron 'malcriado'.
“Un partido que siempre recuerdan, mi gente”, empezó preguntando el exlateral derecho.
A lo que el exportero crema quien fue titular en el partido señaló: “El Matutazo. Me estás preguntando, hermano”.
Pero eso no fue todo, pues también revivió el momento en que le apagaron las luces del recinto deportivo. “No vayan a apagar la luz. No más”, fue la irónica respuesta de Carvallo.
Por su parte, Diego Penny también participó y reveló que recuerda la final contra Alianza Lima, la cual ganó con Juan Aurich.
“Yo creo que la final contra Alianza, en el 2011”, fueron las palabras del exportero.
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