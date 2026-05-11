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Farfán tuvo irónico calificativo para Diego Penny durante debate: “Siempre te he dicho mazamorra”
Se estrenó una nueva edición del programa ‘Enfocados’, donde Jefferson Farfán y Diego Penny no se guardaron nada.
¡Las risas no faltaron! Se estrenó una nueva edición del programa ‘Enfocados’, donde Jefferson Farfán y Roberto Guizasola tuvieron como invitados a dos grandes exporteros de la Liga 1: José Carvallo y Diego Penny, con quienes hablaron sobre diversos temas relacionados al fútbol.
En ese sentido, durante el desarrollo del programa se generó un debate entre Farfán y Penny, donde la ‘Foca’ tuvo un irónico calificativo hacia el exguardameta de Sporting Cristal.
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Farfán tuvo irónico calificativo para Diego Penny durante debate
Ante la pregunta sobre quién de los dos exgoleros era el más 'agrandado', Diego Penny dio a conocer que Farfán le solía decir esa palabra. Sin embargo, no esperó la irónica reacción del ex Alianza Lima.
“El único que me decía grandado era él (Farfán), que yo era agrandado, que eso, pero no se qué”, empezó diciendo Penny.
“Yo siempre te he dicho mazamorra”, respondió irónicamente Farfán, lo que generó risas entre los presentes.
“Yo lo digo porque obviamente he jugado mucho tiempo con él. ¿me entiendes? Y todos los goles que le he hecho ha sido a él. Todos a él”, complementó Farfán.
Ante esta situación, Guizasola intervino y resaltó la personalidad que tiene el 'Flaco'. “Pero hermano, pero Diego tiene una personalidad fuerte”.
Farfán: “Sí, pero y eso para qué para qué. Puedes tener personalidad, pero ¿qué haces si no agarras?”.
Tras este comentario, Penny no se quedó atrás y soltó una picante respuesta: “Yo te cuento una cosa. Hay arqueros ya hay arqueros que la agarran, pero no tienen personalidad. No llegan pues, hermano. Duran dos, tres añitos. A ver, sostente 20 años. No puede. En mi carrera jugué 21 años, hermano”.
Farfán: “Yo quiero saber, yo quiero saber dónde jugó. Vamos a poner los comentarios. ¿Dónde jugó Penny? Por favor, los comentarios”.
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