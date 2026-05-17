Jairo Vélez se pronunció sobre el favoritismo de Alianza Lima en el Apertura: “Aún falta…”

Alianza Lima hizo la tarea en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, donde enfrentó a Cienciano y se quedó con la victoria por 1-0 gracias al gol de Marcos Huamán. Con este resultado, los blanquiazules se perfilan como serios favoritos para quedarse con el Torneo Apertura. Sin embargo, en conversación con los medios, Jairo Vélez pidió prudencia a los hinchas con contundentes declaraciones.

Para el volante, la lucha por quedarse con el primer capítulo del torneo local es importante, aunque señaló que aún falta mucho para que se defina. En ese sentido, también se pronunció sobre la diferencia de puntos que tienen los íntimos con Los Chankas e indicó que las expectativas son positivas para el próximo partido.

Jairo Vélez sobre el favoritismo de Alianza Lima en el Torneo Apertura

“Es una victoria importante, seguimos con el objetivo, aún falta pero estamos contentos con el triunfo", fueron las palabras del volante en su regreso a Lima.

Con respecto a la diferencia con el elenco de Andahuaylas, resaltó que vienen disfrutando el momento. “Falta que Chankas juegue, nosotros seguimos comprometidos en lo nuestro. El grupo está contento y disfrutando el momento. Venimos dependiendo de nosotros hace un par de fechas".

"Tenemos un buen grupo, buenos jugadores y seguimos contentos, hay que enfocarnos en lo nuestro", complementó.

Respecto de la posibilidad de ser campeones ante Los Chankas, en Matute, el jugador de la selección peruana manifestó lo siguiente: “Hay que jugarlo primero, esto es fútbol”.

Finalmente, con respecto a Cienciano, señaló que fue un equipo difícil de vencer. “Es un equipo muy duro, viene muy bien pero pudimos sacar un buen resultado. El equipo estuvo comprometido en todo momento y pudimos lograrlo”.

¿Qué puntuación obtuvo Jairo Vélez?

Jairo Vélez obtuvo un 6.8 tras el partido ante Cienciano, esto de acuerdo a las valoraciones que hace Sofascore. El volante es una de las piezas fundamentales en el mediocampo para Pablo Guede.

Jairo Vélez obtuvo un 6.8 ante Cienciano

¿Cuándo juega Alianza Lima vs Los Chankas?

Alianza Lima se enfrentará a Los Chankas este sábado 23 de mayo, en un encuentro correspondiente a la fecha 16 del Torneo Apertura que se llevará a cabo en Matute. Dicho partido se podrá seguir desde las 8.30 p. m.