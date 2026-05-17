Christian Ramos dio fuerte comentario contra Universitario por bajo rendimiento: "Garrita..."

Universitario de Deportes perdió 1-0 ante Atlético Grau por la jornada 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 en el Estadio Monumental de Ate. Tras ello, Christian Ramos tomó la palabra para lanzar un fuerte comentario contra el club merengue por su bajo rendimiento en la cancha.

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Christian Ramos y su fuerte comentario contra Universitario por bajo rendimiento

Ramos utilizó su programa 'La jugada good' para comentar la derrota de Universitario ante Atlético Grau por el Apertura 2026.

Para el exdefensor de la selección peruana, durante los tres años en que el club crema fue líder absoluto del fútbol nacional, no se veía a un equipo con tan pocas ganas de lograr una victoria, incluso con 10 hombres.

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Para Christian Ramos, en la actualidad, el plantel de Universitario de Deportes ya no demuestra la garra que antes era algo natural en los partidos del cuadro merengue, cuando estaba abajo en el marcador y al final conseguía un buen resultado.

"La 'U' antes no perdía así en el Monumental, así tenga 10, ellos se mataban, salía la garra crema. Pero ahora sale la 'garrita' nomás", afirmó el ahora comentarista deportivo.

“No sé si lo van a decir o no, pero la 'U' está en crisis, perder contra el último lugar de la tabla.Yo creo que sí está en crisis. Ganar el clásico fue como una maquillada”, concluyó.

Christian Ramos jugó en Universitario de Deportes

Christian Ramos, también conocido como 'La Sombra', conoce Universitario de Deportes, ya que durante su carrera profesional como futbolista vistió los colores merengues en la temporada 2019 y disputó solo 13 partidos.