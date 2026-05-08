Alianza Lima y la impactante estadística que no consigue desde 1996 en la Liga 1

Alianza Lima se perfila para ser campeón del Torneo Apertura y quiere alzar el título de la Liga 1 2026, volviendo a levantar un trofeo luego de tres años. Sin embargo, esta sequía se queda diminuta si la comparamos con una estadística que los blanquiazules no consiguen desde 1996, es decir exactamente hace dos décadas. ¿De qué se trata?

Como sabemos, el cuadro de La Victoria es uno de los más grandes del Perú y populares en Sudamérica, por lo que cada año tiene la obligación de alzar copas. No obstante, existe un dato que parece no importarle mucho a la afición, ya que nadie se lo reclama a la institución de Matute. Y es que ninguno de sus futbolistas ha salido máximo goleador de la Primera División desde el siglo pasado.

Alianza Lima no tiene al máximo goleador de la Liga 1 desde 1996

La última vez que un jugador de Alianza Lima quedó primero en la tabla de anotadores de la Liga 1 fue en 1996, cuando Waldir Sáenz marcó 20 goles y compartió dicha distinción junto a Adrián Czornomaz, de Universitario de Deportes, que convirtió la misma cantidad de dianas. Desde esa época, hasta ahora, ni un solo elemento blanquiazul ha conseguido igualar tal récord.

Waldir Sáenz en Alianza Lima.

Además, si queremos analizar cuándo fue la última vez que los de Matute ganaron en solitario la tabla de goleadores, debemos viajar hasta 1993. En dicho año Waldir Sáenz, con 31 tantos, se ganó tal título. Curiosamente, en ninguna de las mencionadas temporadas el elenco de La Victoria logró salir campeón del Campeonato Descentralizado, hoy llamado Liga 1.

Por su parte, si sientes curiosidad, Sporting Cristal consiguió posicionar a un futbolista como máximo goleador hace poco, en 2024, cuando Martín Cauteruccio marcó 35 goles. Mientras que Universitario de Deportes tuvo al máximo anotador del torneo en 2013, cuando Raúl Ruidíaz logró 21 anotaciones y compartió el primer lugar con Víctor Rossel.