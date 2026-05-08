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Alianza Lima disputará prestigioso torneo internacional: fixture, rivales, formato y dónde ver

Alianza Lima disputará un importante torneo internacional en pleno 2026, donde buscará destacar por todo lo alto. Conoce a los rivales, el canal de transmisión y todos los detalles.

Angel Curo
Alianza Lima disputará prestigioso torneo internacional
Alianza Lima disputará prestigioso torneo internacional | Composición: Líbero
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Los hinchas de Alianza Lima se desilusionaron a inicios de la temporada luego de la eliminación de la Copa Libertadores 2026, aunque luego se recuperaron en la Liga 1. Sin embargo, recientemente se confirmó que la escuadra blanquiazul participará en un prestigioso torneo internacional, donde enfrentará a duros equipos. Se trata del Torneo Canteras de América 2026.

Alineaciones de Alianza Lima vs Sporting Cristal para el clásico por la fecha 14.

PUEDES VER: Alineaciones Alianza Lima vs Sporting Cristal: los onces de Guede y Zé Ricardo para el clásico

Esta competición es organizada por Newell’s Old Boys y reúne a las delegaciones sub-17 de los clubes más importantes del continente, así como a diversas selecciones nacionales. Para esta edición, Alianza Lima fue invitado a participar con su categoría y ya conoce su camino hacia el título.

Alianza Lima, Torneo Canteras de América 2026

Alianza Lima jugará el Torneo Canteras de América 2026

¿Quiénes son los rivales de Alianza Lima en el Torneo Canteras de América?

Alianza Lima quedó emparejado en el Grupo C del Torneo Canteras de América, donde comparte grupo con duras escuadras como son la selección de Paraguay, la selección de Panamá y Peñarol de Uruguay. Cabe señalar que todos los partidos se jugarán en el Centro de Entrenamiento Jorge B. Griffa.

Fixture de Alianza Lima en el Torneo Canteras de América

Alianza Lima tiene la obligación de quedar en el primer lugar de su grupo para avanzar a la siguiente fase y encaminarse al título. Este es el fixture completo de los blanquiazules para el Torneo Canteras de América 2026:

  • Fecha 1: Panamá vs Alianza Lima | 17/05/2026
  • Fecha 2: Alianza Lima vs Paraguay | 18/05/2026
  • Fecha 3: Peñarol vs Alianza Lima | 19/05/2026
  • Semifinales: Rivales por confirmar | 21/05/2026
  • Finales: Rivales por confirmar | 22/05/2026
Torneo Canteras de América 2026

Calendario del Torneo Canteras de América 2026

Formato del Torneo Canteras de América 2026

Este torneo internacional durará seis días y se jugará entre el 17 y el 22 de mayo. Esta edición contará con la participación de 12 equipos, que estarán divididos en tres grupos y se enfrentarán en una sola ronda.

Los primeros de cada grupo clasificarán a las semifinales de la Copa Oro, junto al mejor segundo. Por su parte, los que queden en el segundo lugar y los dos mejores terceros disputarán la Copa Plata. El resto hará lo propio para la Copa Bronce.

¿Dónde ver partidos de Alianza Lima en el Torneo Canteras de América?

De acuerdo con lo informado por Newell’s Old Boys en su comunicado institucional, todos los partidos de la competencia, incluidos los de Alianza Lima, serán transmitidos EN VIVO ONLINE GRATIS mediante su canal oficial de YouTube.

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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