Alianza Lima disputará prestigioso torneo internacional: fixture, rivales, formato y dónde ver

Los hinchas de Alianza Lima se desilusionaron a inicios de la temporada luego de la eliminación de la Copa Libertadores 2026, aunque luego se recuperaron en la Liga 1. Sin embargo, recientemente se confirmó que la escuadra blanquiazul participará en un prestigioso torneo internacional, donde enfrentará a duros equipos. Se trata del Torneo Canteras de América 2026.

Esta competición es organizada por Newell’s Old Boys y reúne a las delegaciones sub-17 de los clubes más importantes del continente, así como a diversas selecciones nacionales. Para esta edición, Alianza Lima fue invitado a participar con su categoría y ya conoce su camino hacia el título.

Alianza Lima jugará el Torneo Canteras de América 2026

¿Quiénes son los rivales de Alianza Lima en el Torneo Canteras de América?

Alianza Lima quedó emparejado en el Grupo C del Torneo Canteras de América, donde comparte grupo con duras escuadras como son la selección de Paraguay, la selección de Panamá y Peñarol de Uruguay. Cabe señalar que todos los partidos se jugarán en el Centro de Entrenamiento Jorge B. Griffa.

Fixture de Alianza Lima en el Torneo Canteras de América

Alianza Lima tiene la obligación de quedar en el primer lugar de su grupo para avanzar a la siguiente fase y encaminarse al título. Este es el fixture completo de los blanquiazules para el Torneo Canteras de América 2026:

Fecha 1: Panamá vs Alianza Lima | 17/05/2026

Fecha 2: Alianza Lima vs Paraguay | 18/05/2026

Fecha 3: Peñarol vs Alianza Lima | 19/05/2026

Semifinales: Rivales por confirmar | 21/05/2026

Finales: Rivales por confirmar | 22/05/2026

Calendario del Torneo Canteras de América 2026

Formato del Torneo Canteras de América 2026

Este torneo internacional durará seis días y se jugará entre el 17 y el 22 de mayo. Esta edición contará con la participación de 12 equipos, que estarán divididos en tres grupos y se enfrentarán en una sola ronda.

Los primeros de cada grupo clasificarán a las semifinales de la Copa Oro, junto al mejor segundo. Por su parte, los que queden en el segundo lugar y los dos mejores terceros disputarán la Copa Plata. El resto hará lo propio para la Copa Bronce.

¿Dónde ver partidos de Alianza Lima en el Torneo Canteras de América?

De acuerdo con lo informado por Newell’s Old Boys en su comunicado institucional, todos los partidos de la competencia, incluidos los de Alianza Lima, serán transmitidos EN VIVO ONLINE GRATIS mediante su canal oficial de YouTube.