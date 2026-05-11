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¿Sanción? El polémico gesto que realizó Martín Távara a los hinchas de Alianza Lima en Matute
Se viralizó en redes sociales un vídeo donde Martín Távara realiza polémico gesto a los hinchas de Alianza Lima que estaban en la tribuna de Matute.
El clásico entre Alianza Lima y Sporting Cristal terminó empatado 1-1. Los celestes tenían el triunfo en el bolsillo, pero un error le permitió a Esteban Pavez anotar la igualdad. En redes sociales se viralizó un video de Martín Távara realizando un polémico gesto a los hinchas blanquiazules, que estaban en Matute.
Cuando los jugadores de Sporting Cristal se dirigían al camerino, los hinchas de Alianza Lima empezaron a pifiar. En eso, Távara se tocó el pecho y respondió a los gritos. Segundos después, el volante celeste ingresó al túnel.
Como era de esperarse, el video desató la polémica entre los internautas. Algunos fanáticos señalaron que Távara debería ser sancionado y recordaron que Jairo Concha recibió un castigo por discutir con los hinchas celestes que estaban en la tribuna occidente.
Miguel Araujo molesto por el empate ante Alianza Lima
El defensor de Sporting Cristal, Miguel Araujo, habló sobre el partido ante Alianza Lima. El referente celeste señaló que dominaron las acciones y solo un error les permitió a los blanquiazules igualar el marcador.
“Solamente el gol fue la excepción; tuvimos control los 90 minutos, ellos llegaban, pero no agresivamente. Nos vamos molestísimos; por un error llega el gol, pero así es el partido”, expresó el central.
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