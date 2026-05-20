Butrón arremetió contra Melgarejo tras polémicas declaraciones contra Alianza: “Impresentable”

Sigue la polémica tras el partido entre Alianza Lima y Cienciano, sobre todo luego de las declaraciones del entrenador del cuadro cusqueño, Horacio Melgarejo, quien criticó el trabajo de los árbitros durante el encuentro en el que fueron derrotados, un compromiso clave por el Torneo Apertura.

Como se recuerda, el DT del ‘Papá’ cuestionó duramente las decisiones tomadas por el juez Edwin Ordóñez, dejando entrever que el torneo favorece a los clubes grandes de la capital. Por ello, dejó fuertes declaraciones.

"Alianza debió quedarse con uno menos por el codazo de Advíncula, pero bueno, sabemos contra quién jugamos, qué nos jugamos, y al final esto está todo armado" declaró el estratega argentino, reafirmando nuevamente su postura sobre la roja que debió ver Luis Advíncula.

En este contexto, uno de los referentes de Alianza Lima se pronunció mediante redes sociales. Leao Butrón no se calló nada y dejó fuertes comentarios sobre las declaraciones de Melgarejo.

“Impresentable. Quiere llamar la atención hablando lo que no puede hacer trabajando”, escribió el exportero mediante su cuenta de X.

Escribió Butrón citando las declaraciones que dio Melgarejo

¿Cuándo juega Alianza Lima?

El siguiente partido de Alianza Lima será frente a Los Chankas. En caso de conseguir una victoria en Matute, los íntimos podrán celebrar el título del Torneo Apertura. El compromiso se disputará este sábado 23 de mayo desde las 8.30 p. m.