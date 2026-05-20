0
PREVIA
Universitario vs Nacional por Copa Libertadores 2026
ANTESALA
Sporting Cristal vs Junior por Copa Libertadores 2026

Butrón arremetió contra Melgarejo tras polémicas declaraciones contra Alianza: “Impresentable”

Mediante sus redes sociales, Butrón criticó las declaraciones de Melgarejo, quien luego de la derrota de Cienciano dejó fuertes comentarios sobre Alianza Lima.

Antonio Vidal
Leao Butrón criticó las declaraciones de Horacio Melgarejo. Foto: composición Líbero
Leao Butrón criticó las declaraciones de Horacio Melgarejo. Foto: composición Líbero
COMPARTIR

Sigue la polémica tras el partido entre Alianza Lima y Cienciano, sobre todo luego de las declaraciones del entrenador del cuadro cusqueño, Horacio Melgarejo, quien criticó el trabajo de los árbitros durante el encuentro en el que fueron derrotados, un compromiso clave por el Torneo Apertura.

Mr. Peet habló sobre donde celebraría Alianza Lima. Foto: composición Líbero/Madrugol

PUEDES VER: ¿Y Matute? Mr. Peet revela dónde será la posible celebración de Alianza como campeón del Apertura

Como se recuerda, el DT del ‘Papá’ cuestionó duramente las decisiones tomadas por el juez Edwin Ordóñez, dejando entrever que el torneo favorece a los clubes grandes de la capital. Por ello, dejó fuertes declaraciones.

"Alianza debió quedarse con uno menos por el codazo de Advíncula, pero bueno, sabemos contra quién jugamos, qué nos jugamos, y al final esto está todo armado" declaró el estratega argentino, reafirmando nuevamente su postura sobre la roja que debió ver Luis Advíncula.

En este contexto, uno de los referentes de Alianza Lima se pronunció mediante redes sociales. Leao Butrón no se calló nada y dejó fuertes comentarios sobre las declaraciones de Melgarejo.

Impresentable. Quiere llamar la atención hablando lo que no puede hacer trabajando”, escribió el exportero mediante su cuenta de X.

Escribió Butrón citando las declaraciones que dio Melgarejo

Escribió Butrón citando las declaraciones que dio Melgarejo

¿Cuándo juega Alianza Lima?

El siguiente partido de Alianza Lima será frente a Los Chankas. En caso de conseguir una victoria en Matute, los íntimos podrán celebrar el título del Torneo Apertura. El compromiso se disputará este sábado 23 de mayo desde las 8.30 p. m.

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Alianza Lima puede perder a seleccionado para el inicio del Torneo Clausura: "Recibió propuestas"

  2. Alineaciones Universitario vs Nacional: el posible primer once de Héctor Cúper en Libertadores

Álbum y Paquetón del Mundial 2026 Panini FIFA World Cup

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano