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Alianza Lima rompe el mercado y confirma fichaje de figura de la selección peruana: "Dijo sí"

Alianza Lima sacude el fútbol peruano al confirmar el fichaje de una figura clave de la selección nacional. Tras aceptar la oferta, el refuerzo estrella llega para buscar el título.

    Wilfredo Inostroza
    Alianza Lima muy cerca de cerrar fichaje de figura de la selección peruana
    Alianza Lima muy cerca de cerrar fichaje de figura de la selección peruana | Composición: Líbero
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    Como lo demanda su historia, Alianza Lima tiene la obligación de coronarse en todas las disciplinas en las que compita. Mientras que en la Liga 1 se encamina para ganar el Apertura, en el voleibol femenino acaba de consagrarse tricampeón, aunque no se duerme en sus laureles y ya planifica lo que será la Liga Peruana de Vóley 2026-27.

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    En una reciente entrevista, Cenaida Uribe, jefa del equipo de vóley, confirmó una información que ha surgido en las últimas semanas. Flavia Montes será refuerzo de las íntimas de cara a la próxima temporada.

    “Llamé a Flavia, le dije que si le interesaba ir a Alianza, y me dijo sí. Y así se dio, fue bien rápida la negociación, conversamos una noche y a las tres días ya estábamos firmando", dijo Uribe para el programa 'Se Formaron Las Parejas'.

    Eso sí, se espera que la central encuentre su mejor nivel, porque durante sus dos temporadas en la Universidad San Martín no mostró una buena versión.

    "Lo ideal sería que ella recupere su nivel porque nunca regresó al nivel que tuvo en Regatas y vamos a apostar todo por ella”, agregó Cenaida Uribe.

    Video: 'Se Formaron Las Parejas'.

    Flavia Montes: trayectoria profesional

    • Sporting Cristal (2012-2017)
    • Sport Real (2019-2020)
    • Universidad San Martín (2020)
    • Regatas Lima (2021-2024)
    • Universidad San Martín (2024-2026)
    • Alianza Lima (por oficializar)
    Wilfredo Inostroza
    AUTOR: Wilfredo Inostroza

    Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

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