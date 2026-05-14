Universitario anunció fichaje de figura de Brasil y desató algarabía en su hinchada: "Vuelve"

Universitario de Deportes está enfocado en conquistar todos los títulos posibles en cada una de las disciplinas en las que compite. Por ello, centra esfuerzos en armar un plantel de primer nivel para aumentar sus opciones de conquistar la Liga Peruana de Vóley 2026/2027. En ese sentido, se hizo oficial que concretó la llegada de una figura brasileña.

Universitario anunció fichaje de figura de Brasil para buscar el título

Se trata de Sarah Evaristo, destacada voleibolista brasileña que acaba de finiquitar su regreso a la escuadra de Universitario Vóley, tras dejar las filas de Brasilia Volei, para la siguiente temporada. La noticia fue oficializada por el club en sus canales y mediante un comunicado.

"Una 'Puma' nunca dejar de serlo. Sarah Evaristo, brasileña que fue elegida como la mejor central de la LPV 2024/25, vuelve a vestirse de crema. ¡A dejarlo todo en la cancha”, fue el mensaje que dejó el club en sus redes sociales.

Universitario anunció el regreso de Sarah Evaristo para la próxima temporada

De igual manera, remarcaron el reconocimiento de ‘Mejor Central de la Liga Peruana de Vóley 2024/2025’ que logró Evaristo, un mérito que buscará repetir en su segunda temporada en el vóleibol nacional. En su comunicado, también resaltaron los 84 bloqueos que logró con la ‘U’.

Por otro lado, destacaron las características que evidenció en su primera etapa. “Sarah se convirtió en pieza fundamental del equipo gracias a su solidez en bloqueo, potencia en ataque y liderazgo dentro de la cancha”, mencionaron.

De esta manera, Universitario recupera a una jugadora que fue trascendental en su clasificación, por primera vez, a semifinales en 2025. Ahora, el siguiente reto será meterse en la gran final y pelear el campeonato.

Universitario y las bajas en su plantel para la siguiente temporada de la Liga Peruana de Vóley

De momento, estas son las jugadoras que dejaron el equipo de Universitario: