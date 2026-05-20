Ignacio Buse vs. Ugo Humbert por cuartos de final del ATP 500 de Hamburgo: día, hora y canal

Solo quedan los ocho mejores del ATP 500 de Hamburgo, en el que hay presencia peruana con Ignacio Buse (ATP 57). El tenista nacional viene de superar a Jakub Mensik (ATP 28) por 2-0 y ahora se medirá en la llave de cuartos de final con el francés Ugo Humbert (ATP 34), que acaba de dar la sorpresa tras superar a uno de los cabezas de serie, Karen Khachanov (ATP 15). Conoce el día, la hora y el canal de este encuentro clave para nuestro compatriota.

¿Cuándo juega Ignacio Buse vs. Ugo Humbert?

El partido de cuartos de final del ATP 500 de Hamburgo entre Ignacio Buse y Ugo Humbert se llevará a cabo el 21 de mayo del presente año en Alemania. Ambos tenistas vienen sorprendiendo en el mencionado certamen, por lo que solo uno estará entre los cuatro mejores.

¿A qué hora juega Ignacio Buse vs. Ugo Humbert?

Este compromiso del ATP 500 de Hamburgo entre el tenista peruano y francés inicia a partir de las 5.00 hora peruana (10.00 horas GMT). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 4.00 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 5.00 horas

Venezuela, Bolivia, Chile: 6.00 horas

Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay: 7.00 horas

Alemania: 12.00 horas

¿Dónde ver el partido de Ignacio Buse vs. Ugo Humbert?

La transmisión del partido entre Ignacio Buse y Ugo Humbert se verá por la señal en vivo de Disney Plus para toda Latinoamérica. Este aplicativo oficial te ofrecerá el contenido a través de tu PC, Smart TV y teléfono móvil.

¿Cómo llegan Ignacio Buse y Ugo Humbert?

El peruano Ignacio Buse encadena cuatro victorias seguidas en lo que va del ATP 500 de Hamburgo: venció a los tenistas McDonald (Alemania), Gaston (Francia), Cobolli (Italia) y Mensik (República Checa). El gran golpe de nuestro compatriota fue superar a Cobolli, ATP 12.

En el caso de Ugo Humbert, ha afrontado el certamen desde los dieciseisavos de final ante el alemán Engel y recientemente dejó fuera al ruso Karen Khachanov (ATP 15) en un partido de alto nivel por 2-1 (6-3, 3-6 y 7-6).