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Kiko se derrite por futbolista que sorprendió en Matute: "No iba a morir sin darle la mano"

Carlos Villagrán, más conocido como Kiko del Chavo del 8, sorprendió al derretirse por un futbolista que brilló en el estadio de Alianza Lima.

Francisco Esteves
Kiko se derrite por futbolista que sorprendió en Matute.
Kiko se derrite por futbolista que sorprendió en Matute.
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Carlos Villagrán, más conocido como 'Kiko' a nivel mundial por su papel en El Chavo del 8, sorprendió al mundo entero tras deshacerse en elogios por un futbolista que brilló en el Estadio Alejandro Villanueva de Alianza Lima. Sin embargo, no se trata de un elemento que actualmente está bajo las órdenes de Pablo Guede, sino del actual campeón del mundo: Lionel Messi. Te contamos qué sucedió.

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Resulta que el actor mexicano acudió al partido más reciente del Inter Miami, club donde actualmente milita el argentino de 38 años, y se encontró con 'La Pulga'. "Me siento afortunado. Los años se te echan encima. Messi es mi ídolo, le tengo que tocar la puerta y decirle: 'No me voy a morir sin darte la mano'", precisó el reconocido artista previo a encontrarse con el ex Barcelona y París Saint-Germain.

Luego de ello, Carlos Villagrán fue hasta las instalaciones del Nu Stadium, en Miami, para conocer personalmente a Lionel Messi y así poder cumplir con uno de sus sueños. Recordemos que Inter Miami acababa de perder 4-3 el clásico con Orlando City por la Major League Soccer, pero eso no fue impedimento para que el astro del fútbol internacional lo recibiera con una sonrisa en el rostro.

"Te respeto. No me he perdido nada de lo que te ha pasado. Te veo, te repito y te repito, y te repito. Un gusto verte acá”, le dijo 'Kiko' al seleccionado argentino antes de darse un profundo abrazo entre ambos. Incluso, previo a ello, el actor mexicano generó asombro entre los presentes al darle un beso en la mejilla a su ídolo.

Lionel Messi estuvo en Matute

Si bien no ha jugado para Alianza Lima, como muchos saben, Lionel Messi vino al Perú a inicios de año para formar parte de la Tarde Blanquiazul con el Inter Miami. Dicho partido se jugó precisamente en el Estadio Alejandro Villanueva, en Matute, y los blanquiazules se llevaron la victoria por 3-0, con un doblete de Paolo Guerrero y otra anotación de Luis Ramos.

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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