Con Messi a la cabeza: Argentina presentó su lista preliminar para el Mundial 2026

Este lunes 11 de mayo, todas las selecciones participantes del Mundial 2026 deberán presentar su lista preliminar para lo que será esta gran competición, que reunirá a los mejores países del mundo. En ese sentido, se conoció la lista de la selección argentina, que tiene como cabeza a Lionel Messi. Sin embargo, sorprendió que no incluyera a un jugador que prometía mucho en su momento.

Lista preliminar de Argentina para el Mundial 2026

Para esta prelista, Lionel Scaloni ha decidido dejar fuera a Paulo Dybala. La ‘Joya’, que cuando empezó a dar sus primeros pasos en el fútbol profesional prometía ser el próximo Messi, sin embargo, con el paso del tiempo su carrera fue pasando desapercibida.

La prelista de Argentina

En esta lista se pueden observar nombres ya consolidados en el fútbol de élite, como Messi, acompañado del ‘Dibu’ Martínez y Rodrigo De Paul, entre otros. Sin embargo, los seguidores de la albiceleste se ilusionaron también al ver nombres que están marcando historia en el deporte rey, como Giuliano Simeone, Máximo Perrone, Thiago Almada y Nico Paz, entre otros.

¿Cómo funciona la lista preliminar del Mundial 2026?

Lista provisional (preliminar)

Se entrega el 11 de mayo de 2026

Incluye entre 35 y 55 jugadores (mínimo 4 arqueros)

No es pública: es interna

Funciona como una base de preseleccionados o “reserva oficial”

Lista definitiva

Se entrega entre el 30 de mayo y el 2 de junio de 2026

Máximo 26 jugadores (mínimo 3 arqueros)

Solo pueden ser convocados futbolistas que estén en la lista provisional

Reemplazos de jugadores

Por lesión grave o enfermedad, se permite un reemplazo hasta 24 horas antes del primer partido

El reemplazante debe obligatoriamente estar en la lista provisional

Caso especial de los arqueros