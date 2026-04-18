- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima vs Cusco FC
- Atlético de Madrid vs. Real Sociedad
- Universitario
- Sporting Cristal
- Tabla Liga 1 2026
- Universitario vs. Géminis
Mundialista con Argentina impacta al revelar que recibió oferta de Alianza Lima: "No descarto"
Una destacada figura que jugó el Mundial con la selección argentina sorprendió a los hinchas al revelar que recibió una propuesta formal para firmar contrato con Alianza Lima.
Alianza Lima tiene la obligación de conseguir todos los títulos posibles y en cada competencia que disputa. Los hinchas siguen expectantes la actualidad del equipo, pues es candidato a salir campeón en la Liga 1, Liga Femenina y la Liga Peruana de Vóley. En medio de ello, se sorprendieron luego de que una figura mundialista con Argentina señalara que recibió una oferta de la escuadra blanquiazul.
Se trata de la voleibolista Nicole Pérez, quien actualmente forma parte de las filas del Atlético Atenea, donde ha tenido un gran rendimiento en la Liga Peruana de Vóley, siendo la máxima anotadora de la competencia con 526 puntos. Por ello, durante una reciente entrevista con el programa 'Se Formaron las Parejas', conducido por el periodista Gino Bonatti, le consultaron por su futuro.
En concreto, le preguntaron si en caso decida dejar a su actual equipo, se marcharía a Alianza Lima, considerando que el DT es Facundo Morando. Ante ello, la talentosa jugadora reveló que ha recibido una propuesta para firmar con las 'íntimas'; no obstante, aunque remarcó que no tiene una decisión tomada, tampoco descarta la idea de cerrar su llegada a La Victoria.
“No sé qué va a hacer Facu (Facundo Morando) todavía, no sé si se queda o se va, pero a mí ya me llegaron propuestas. Aún no he tomado una decisión, pero no descarto ninguna posibilidad. No cierro las puertas a nada, ya que todos los clubes me parecen excelentes. Se nota, además, porque este año llegaron muchas extranjeras. Por ahora, no hay nada definido, dejo el tema abierto”, expresó la voleibolista argentina.
Del mismo modo, Nicole Pérez indicó que no conoce cuál será el futuro deportivo de Facundo Morando, aunque su permanencia en Alianza Lima será vital para definir su fichaje, considerando que la conoce porque también es el técnico de la selección argentina.
Nicole Pérez fue mundialista con Argentina
Nicole Pérez ha dejado en claro que es una jugador con calidad internacional, algo que evidenció de gran manera en el club CEF 5 La Rioja, donde logró alzar el título de la Liga Argentina. Ese logro y su alto rendimiento la llevó a ser convocada con la selección argentina para participar en el Mundial de Tailandia 2025.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
