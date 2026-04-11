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Alianza Lima lanzó anuncio sobre su DT a días de la final de la Liga Peruana de Vóley: "Hoy..."
Alianza Lima sorprendió a sus millones de hinchas en el mundo con un inesperado anuncio sobre Facundo Morando previo a la final de la Liga Peruana de Vóley.
Estamos a días de la gran final de la Liga Peruana de Vóley entre Alianza Lima vs. San Martín, por lo que todos los hinchas de este apasionante deporte están a la expectativa. Previo a ello, los blanquiazules sorprendieron a toda su hinchada al lanzar un anuncio totalmente inesperado sobre Facundo Morando, su actual director técnico y bicampeón del campeonato nacional.
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Como muchos saben, la escuadra de La Victoria quiere salir tricampeón de la Primera División y hacer historia. Por ello, tras haber derrotado a Géminis en las semifinales, las íntimas irán con todo en lo que es considerado el clásico del vóley en nuestro país. Pieza clave para conseguir esta hazaña es sin duda alguna su entrenador argentino de 37 años.
Precisamente hablando de su edad, este sábado 11 de abril Facundo Morando celebra su onomástico y por ello Alianza Lima le dejó un emotivo mensaje a través de su cuenta oficial de ‘X’. “¡Feliz cumpleaños, Facu! Hoy celebramos a nuestro DT, Facundo Morando. ¡Felicidades!”, indicó en redes sociales la institución blanquiazul, realizando un lindo gesto hacia su director técnico.
Hoy es cumpleaños de Facundo Morando.
Recordemos que, más allá del bicampeonato de la Liga Peruana de Vóley, el entrenador argentino también consiguió salir subcampeón del Campeonato Sudamericano 2025 y clasificó de esta forma al Mundial de Clubes, donde junto a las voleibolistas obtuvo una histórica victoria 3-1 sobre Zhetysu Voley, pero lamentablemente quedaron fuera de competencia. Asimismo, el año pasado el cuadro de Matute entró en el Top 10 de equipos a nivel global.
Alianza Lima vs. San Martín: fecha, hora y dónde ver
La primera final de la Liga Peruana de Vóley entre Alianza Lima vs. San Martín será el domingo 19 de abril, mientras que la vuelta será el domingo 26 de abril. Ambos encuentros iniciarán a las 17.00 horas locales y contarán con transmisión exclusiva de Latina TV.
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