Este fin de semana se llevará a cabo la final de ida de la Liga Peruana de Vóley entre Alianza Lima vs San Martín en el Polideportivo de Villa El Salvador. Duelo que tendrá una protagonista especial como Aixa Vigil, quien salió bicampeona con las íntimas en las dos temporadas anteriores y ahora se encuentra defendiendo la camiseta de las santas.

En la previa de la primera final, Aixa Vigil aseguró que tiene sentimientos “bonitos y raros” al mismo tiempo, porque enfrentará por quinta vez a su exclub. Se vieron las caras dos veces por la primera y segunda etapa de la Liga Peruana de Vóley y luego se enfrentaron en el Sudamericano de Vóley otras dos oportunidades.

“Son sentimientos bonitos y raros al mismo tiempo. Alianza tiene un espacio importante en mi corazón, pero ya es un capítulo que cerré. Ahora me toca representar a otro equipo y voy a dar lo mejor de mí”, empezó declarando la voleibolista en el Instagram de Betsson Perú.

Luego, enfatizó en que se han preparado de la mejor manera para afrontar este encuentro: “Nos hemos preparado mucho toda la temporada. Es un equipo que está buscando el campeonato 4 años, siempre siendo protagonista. Van a ser 2 partidos difíciles, pero estamos preparadas para afrontarlos”.

¿Cuándo juegan Alianza Lima vs San Martín por la final de la Liga Peruana de Vóley?

La final de ida de la Liga Peruana de Vóley entre Alianza Lima se llevará a cabo este domingo 19 de abril a partir de las 5.00 p. m. en el Polideportivo de Villa El Salvador y contará con transmisión de Latina TV y Latina TVGO.