Sport Boys se 'refuerza' con volante que tiene contrato con Universitario para el Clausura

El mercado de pases de la Liga 1 empieza a moverse con varios clubes buscando fichajes destacados. Sport Boys no tuvo su mejor arranque y apunta a recuperarse en el Torneo Clausura para pelear puestos de torneo internacional. En ese contexto, se conoció que la ‘Misilera’ sumará a un talentoso volante nacional que tiene vínculo contractual con Universitario.

Sport Boys se 'refuerza' con volante que tiene contrato con Universitario

Uno de los jugadores que más llamó la atención de los hinchas del cuadro chalaco fue Yuriel Celi, volante que llegó a préstamo de Universitario. Sin embargo, el futbolista nacional no fue inscrito correctamente en la Liga 1 y quedó imposibilitado de jugar en el Torneo Apertura.

Por ello, ante el final del primer campeonato, Sport Boys tendrá la oportunidad de subsanar su error y volver a inscribir a Celi para tenerlo en sus filas en el Torneo Clausura. El volante de 24 años será vital en las aspiraciones de la Misilera, con su creatividad para mover los hilos del equipo, un factor del que adolecen los chalacos.

Yuriel Celi podrá jugar con Sport Boys para el Torneo Clausura

De esta forma, Sport Boys suma oficialmente a su primer refuerzo de cara al Torneo Clausura, donde buscará sostener la mejora de nivel que ha mostrado para escapar de la zona de descenso y meterse de lleno en la pelea por los puestos de torneo internacional, con miras a encarar mejor su centenario en 2027.

Números de Yuriel Celi en su última temporada

El volante que maravilló al país con la selección peruana Sub-17 no fue considerado en los planes de la ‘U’ en 2025, por lo que fue cedido a Deportivo Garcilaso. Con el cuadro imperial disputó 31 partidos, donde solo pudo aportar una asistencia en los 1200 minutos que sumó en campo.

¿Hasta cuándo tiene contrato Yuriel Celi con Universitario?

De acuerdo con el portal internacional Transfermarkt, especializado en el mercado de pases, Yuriel Celi mantiene un vínculo contractual con Universitario hasta finales de este 2026. Por ello, ya está habilitado para poder negociar su fichaje con cualquier equipo para la siguiente temporada.