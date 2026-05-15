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¡El gol del 2026! Yoshimar Yotún anotó de mediacancha el 1-0 de Sporting Cristal a FC Cajamarca

¡Locura en la altura! Gol de Yoshimar Yotún para anotar el 1-0 de Sporting Cristal ante FC Cajamarca. El capitán celeste selló una auténtica 'pinturita' desde mediacancha.

Diego Medina
Gol de Yoshimar Yotún para el 1-0 de Sporting Cristal a FC Cajamarca.
Gol de Yoshimar Yotún para el 1-0 de Sporting Cristal a FC Cajamarca. | Foto: L1 MAX
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A los 23 minutos del partido entre Sporting Cristal y FC Cajamarca, Yoshimar Yotún sorprendió a todos los presentes con un remate de larga distancia para sellar el 1-0 parcial en el Estadio Héroes de San Ramón. El volante le pegó desde 50 metros e hizo estallar a los miles de hinchas rimenses que se dieron cita en Cajamarca.

Sporting Cristal quiere ser protagonista de la Copa de la Liga 2026.

PUEDES VER: Grupo de Sporting Cristal en la Copa de la Liga 2026: fixture, rivales y calendario de partidos

Gol de Sporting Cristal por obra de Yoshimar Yotún

El partido tenía a Sporting Cristal como protagonista, quien demostraba su jerarquía en los primeros minutos del compromiso. Pese a las ocasiones erradas, todo se guardó para que el capitán celeste observe fuera al portero Aspajo y así poner el esférico en un lugar imposible de llegar.

Unos 50 metros de distancia fue la trayectoria del balón hacia la portería de FC Cajamarca. Locura en tienda celeste con la mirada puesta en Yoshimar Yotún, que festejó fiel a su estilo con los jugadores y comando técnico del plantel. Ahora, el equipo comienza a tomar confianza para salir de los últimos lugares de la tabla de posiciones.

(VIDEO: L1 MAX)

Cientos de cibernautas se han pronunciado en redes sociales para indicar que este gol debe ser catalogado como el mejor del 2026 en la Liga 1. Si bien aún no acaba el certamen, es claro que esta anotación dará de qué hablar a lo largo de la temporada.

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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